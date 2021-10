Coldplay anuncia gira mundial con video del Estadio de Costa Rica

La banda británica Coldplay publicó un video en su cuenta oficial de Instagram con el hashtag #MOTSWT que significa "Music Of The Spheres World Tour", refiriéndose a las siglas del nombre de su nuevo álbum.

En el video, que la agrupación subió con un emoticón de la bandera costarricense, se ve el Estadio Nacional de Costa Rica. Desde la publicación, muchos fanáticos costarricenses han reaccionado en redes sociales, emocionados por el ambiguo anuncio.

La agrupación estrenará su álbum "Music Of The Spheres" el próximo 15 de octubre.



Según Telehit, en México se instaló una pantalla que leía: "Music Of The Spheres World Tour".

"Con una proyección de temática espacial​ de gran tamaño instalada en el exterior del World Trade Center de la Ciudad de México, Coldplay reveló el nombre de su gira", indicaron.

La agrupación no ha revelado mayores detalles de la gira que se espera para el 2022. En su página oficial dice "no hay fechas disponibles en este momento".

A better view of the Music Of The Spheres World Tour video teaser



