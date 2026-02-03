“Coco” Roper habla de su anillo, su compromiso y el lugar que eligió para casarse

La creadora de contenido Nicole ‘"Coco" Roper, hija de la reconocida presentadora Lynda Díaz, atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida.

En una entrevista con Teletica.com, la influencer compartió detalles íntimos sobre cómo conoció a su prometido, el proceso de su divorcio, el apoyo que ha recibido durante sus problemas de salud y los planes que tiene para su futuro.

Roper relató que la historia de amor con su prometido comenzó de manera inesperada, luego de salir con unas amigas y utilizar una aplicación para conocer personas. Aunque al inicio no sintió una conexión inmediata, la relación tomó otro rumbo cuando él aceptó su realidad personal sin reparos.



“Le conté que estaba enferma, que tenía una hija, que estaba separada, pero que aún tenía que divorciarme. Pensé que jamás iba a recibir una respuesta, pero él me dijo que nada de eso lo frenaba”, recordó.

Con el paso del tiempo, el vínculo se fortaleció, especialmente durante uno de los periodos más complejos de su vida: sus constantes hospitalizaciones. “Coco” explicó que durante años enfrentó sus procesos médicos completamente sola, por lo que vivirlos acompañada ha significado un cambio emocional profundo.