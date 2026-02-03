“Coco” Roper habla de su anillo, su compromiso y el lugar que eligió para casarse
La creadora de contenido compartió detalles de su compromiso, sus complicaciones de salud y la estabilidad emocional que hoy experimenta gracias a una relación que nació de forma inesperada.
La creadora de contenido Nicole ‘"Coco" Roper, hija de la reconocida presentadora Lynda Díaz, atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida.
En una entrevista con Teletica.com, la influencer compartió detalles íntimos sobre cómo conoció a su prometido, el proceso de su divorcio, el apoyo que ha recibido durante sus problemas de salud y los planes que tiene para su futuro.
Roper relató que la historia de amor con su prometido comenzó de manera inesperada, luego de salir con unas amigas y utilizar una aplicación para conocer personas. Aunque al inicio no sintió una conexión inmediata, la relación tomó otro rumbo cuando él aceptó su realidad personal sin reparos.
“Le conté que estaba enferma, que tenía una hija, que estaba separada, pero que aún tenía que divorciarme. Pensé que jamás iba a recibir una respuesta, pero él me dijo que nada de eso lo frenaba”, recordó.
Con el paso del tiempo, el vínculo se fortaleció, especialmente durante uno de los periodos más complejos de su vida: sus constantes hospitalizaciones. “Coco” explicó que durante años enfrentó sus procesos médicos completamente sola, por lo que vivirlos acompañada ha significado un cambio emocional profundo.
“Es diferente saber que alguien va a estar conmigo en la sala de emergencias, que se queda a dormir en el hospital, que me lleva en silla de ruedas al jardín para que me dé un poquito de aire”, expresó.
Sobre su salud, detalló que actualmente enfrenta complicaciones renales derivadas de múltiples infecciones y tratamientos fuertes. Aclaró que no se trata de una condición terminal, pero sí de una situación que requiere mayor control mé dico y hospitalizaciones frecuentes.
“Los riñones han tenido un gran golpe que no se va a poder recuperar, ahora es cómo los cuidamos y cómo manejamos mejor las infecciones”, indicó.
La influencer también habló del impacto positivo que su pareja ha tenido en la vida de su hija, Eli, con quien ha logrado construir una relación muy cercana. Roper asegura que la dinámica entre los tres le recuerda a la familia en la que ella creció y que hoy vive con mayor paz y estabilidad.
Respecto al compromiso, contó que ambos se pidieron matrimonio. Él lo hizo primero en diciembre, con una propuesta cuidadosamente planeada y, semanas después, ella también le entregó un anillo muy especial, perteneciente al abuelo de su prometido.
“Quería celebrar algo que nunca había tenido antes y todo fue exactamente como lo había soñado”, relató.
Aunque no tienen planes de una boda tradicional, sí contemplan viajar a Europa y casarse de forma íntima, posiblemente en Italia. Antes de eso, su prioridad será mudarse juntos a una casa durante el próximo verano.
Finalmente, "Coco" expresó sentirse profundamente agradecida por esta nueva etapa, a pesar de las dificultades de salud que aún enfrenta.
“Jamás pensé tener la oportunidad de empezar la vida otra vez y sentirme tan amada, tan respetada y tan feliz. Después de tanto sufrimiento, esta es la vida que ahora logro vivir”, concluyó.