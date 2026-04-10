Coachella arranca edición liderada por Sabrina Carpenter, Justin Biber y Karol G

Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el tradicional Festival de Coachella, que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Coachella se celebra con la misma programación durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en Indio, y abre el circuito de festivales en Estados Unidos.

La cita arranca este viernes con una oferta variopinta en la que destacan talentos emergentes como Teddy Swims, KATSEYE y Creepy Nuts, así como artistas consolidados como Moby.

El plato fuerte de la primera noche es la participación de la estrella del pop Sabrina Carpenter, quien prometió “el espectáculo más ambicioso” de su carrera, en entrevista con la revista Perfect.

La intérprete de 'Manchild' se estrenó en Coachella en 2024, cuando lanzó su pegajoso éxito veraniego 'Espresso'.

El cierre del primer día estará a cargo del DJ italiano Anyma, quien debe estrenar su nueva producción 'ÆDEN'.

La experiencia audiovisual inmersiva, que mezcla música electrónica y elementos digitales, será objeto de una gira internacional después de Coachella.

La fiebre Bieber

La fiesta continuará en los nueve escenarios de Coachella el sábado, con presentaciones de representantes del tecno como Armin van Buuren y Adam Beyer, astros del k-pop como Taemin y el fenómeno del dance británico, PinkPantheress.

El menú del segundo día ofrece además el regreso al festival del DJ y productor francés David Guetta, así como la participación de David Byrne, el legendario cofundador de Talking Heads.

Otro acto esperado es Nine Inch Noize, la colaboración entre la banda de rock industrial Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, dupla que acaba de anunciar un álbum conjunto.

Como muestra de la diversidad de géneros que despliega Coachella, el principal escenario del festival albergará a la influencer convertida en cantante Addison Rae, así como a los rockeros neoyorquinos The Strokes, que, liderados por Julian Casablancas, regresan con un nuevo disco previsto para lanzarse en junio, luego de seis años de pausa.

La nostalgia por el reencuentro puede amplificarse con la esperada aparición de Justin Bieber, quien cerrará la noche.

Y la fiebre Bieber parece ya haberse esparcido por el valle de Coachella.

Seguidores del artista de 32 años publicaron esta semana videos en redes sociales de lo que parecen ser ensayos, y que reproducen, sin imágenes del escenario, melodías de éxitos como 'Sorry' y 'Where Are Ü Now'.

'Tropicoqueta'

La cereza del pastel el domingo será la reguetonera Karol G, primera latina en encabezar el festival.

La ganadora de ocho premios Grammy Latinos debutó en Coachella en 2022 con un espectáculo que homenajeó a estrellas de la música latina como Selena, Celia Cruz y Daddy Yankee.

Para el show de este año, se espera que la intérprete de 'Provenza' abrace el visual de vedette caribeña de su último trabajo, 'Tropicoqueta'.

El domingo promete además la primera presentación en el festival de los reyes del k-pop, BIGBANG, quienes celebran su 20.º aniversario con un esperado regreso a los escenarios internacionales.

También estarán el padrino del punk, Iggy Pop, y Fatboy Slim, el DJ y productor británico que dominó la música electrónica en los años 1990.

Otras participaciones esperadas son las del colectivo Major Lazer, la banda de indie pop Foster the People y la cantante, bailarina y artista visual británica FKA Twigs.

Coachella ofrecerá un sinfín de coloridos espacios perfectos para alimentar las redes sociales.

Y el festival este año cerrará con una proyección bajo las estrellas del primer episodio de la tercera temporada de 'Euphoria', la serie de HBO que regresa a la pantalla tras una pausa de cuatro años.

Es la primera iniciativa de este tipo en Coachella, que además será transmitido en YouTube en vivo.

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