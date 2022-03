Club de fans y artesana sueñan con darle a Coldplay un regalo personalizado

El club de fans de Coldplay Costa Rica, la artesana Elena Hernández y el pintor de acuarelas Jafet Valverde, sueñan con entregarle personalmente a la banda británica unos regalos personalizados que les prepararon con mucho cariño.

Se trata de cinco figuras, inspiradas en los miembros de la banda, y que están acompañadas por una máscara de la fauna costarricense.

Un tucán pico arcoíris, un jaguar, un mono carablanca, un perezoso de tres dedos y una rana de ojos rojos fueron los animales escogidos para las máscaras.

La artesana cartaginesa, quien lleva 15 años ejerciendo esta labor, explicó que todas las figuras que realiza son a base de papel reciclado, retazos de tela de costureras amigas y sobrantes de lana. "Todo el material de desecho, yo lo aprovecho".

"Ellos me pidieron que les hiciera las figuras, yo no tenía conocimiento de la banda, pero ya viendo sus redes sociales y escuchando su música me han llamado la atención, ahora toda la familia es seguidora. Yo no voy a ir al concierto, pero me hubiera encantado. Si hubiera tenido la posibilidad de entregárselos junto al club de fans, sería una gran bendición", resaltó la artesana.