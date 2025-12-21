Clásico 'Un cuento de Navidad' ilumina de nuevo el Teatro Espressivo

El clásico Un cuento de Navidad vuelve a los escenarios costarricenses por décima octava ocasión, en una temporada que se extenderá hasta el 28 de diciembre en el Teatro Espressivo, ubicado en el centro comercial Momentum Pinares.

Las funciones se realizarán en horarios de tarde y noche, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de esta historia que se ha convertido en tradición durante la época navideña.

La obra está basada en el célebre libro de Charles Dickens, en el que el anciano avaro Ebenezer Scrooge es visitado por tres espíritus de la Navidad que buscan conducirlo hacia la redención. Considerada la novela con más adaptaciones de la historia, esta versión llega bajo la dirección de un nuevo director, con el objetivo de refrescar la puesta en escena sin perder la esencia original.

A pesar de haber sido escrita hace más de 180 años, las temáticas sociales de la obra siguen vigentes y continúan conectando con las audiencias actuales.

Para más información sobre horarios y entradas, puede visitar el sitio web boleteria.espressivo.cr o comunicarse al WhatsApp 6360-9158.