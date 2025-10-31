Clarinetista tica brillará en inauguración del Gran Museo de Egipto

La clarinetista Fabiola Porras Montes representará a Costa Rica, este sábado, en la ceremonia de apertura del Gran Museo Egipcio, considerado el complejo arqueológico más grande del mundo.



Porras fue invitada directamente por el director de la Global Orchestra, luego de que su nombre destacara entre numerosos músicos de distintas partes del planeta.



No es la primera vez que la artista sobresale en escenarios internacionales. En el pasado integró The World Orchestra y ha actuado en países como Armenia, Inglaterra, Sudáfrica, Alemania, Estados Unidos y en toda Centroamérica.



“La verdad es que estoy muy feliz, han sido años de mucho sacrificio y preparación y en este momento estoy recogiendo los frutos y representando el talento que existe en el país”, dijo Porras.



La intérprete también comentó las diferencias que percibe entre la experiencia internacional y la realidad costarricense.



“Acá ensayamos hasta la madrugada, pero tenemos masajistas, terapia física, masajes, jacuzzi, todo para poder recuperarte y poder rendir bien en la presentación, ojalá y más músicos costarricenses puedan vivir esta experiencia”, contó la nacional.

El evento donde estará la costarricense se hará en el Gran Museo Egipcio, que abre sus puertas 20 años después de que se pusiera la primera piedra. Ahí habrá 100.000 piezas que recorren más de 5.000 años de historia del país y, sobre todo, su mayor atractivo: el tesoro de Tutankamón.

Años de preparación



Graduada del Conservatorio Castella, Porras continuó su formación en la Universidad Nacional y más tarde en el Instituto Nacional de Música. Formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil y de la Banda Sinfónica del Instituto Nacional de Música.



En 2006 recibió la beca Robert Monroe Scholarship de la Universidad de Loyola, en Nueva Orleans, convirtiéndose en la primera estudiante de la cátedra de maderas de esa institución en obtener una beca internacional.



Durante su estancia, fue clarinetista principal de la Loyola Symphony Orchestra y la Loyola’s Chamber Orchestra durante cuatro años consecutivos. Además, ganó el Concerto Aria Competition y en 2010 obtuvo el Bachillerato en Estudios Musicales con énfasis en Clarinete.



Ese mismo año consiguió una beca completa de maestría en la Universidad de Lynn, en Florida, donde alcanzó el título de Máster en Música con énfasis en ejecución del clarinete, otorgado por el conservatorio de dicha casa de estudios.