Círculos 3:33: Ep. 6| Apropiación cultural

Por Luanna Orjuela Murcia | 19 de octubre de 2022, 11:39 AM

En el sexto programa del videopodcast Círculos 3:33 de Teletica.com (emitido por Facebook Live), la cantautora costarricense, Debi Nova, y Melissa Quirós, gerente de Hija de Tigre, amplían sobre la 'Apropiación cultural' de la mano de la periodista y emprendedora especializada en mercadeo digital, Karla Scott.

Scott es la creadora de Mi Vida Afro, un movimiento que busca educar sobre la cultura afrodescendiente en Costa Rica.

Gracias a este episodio, se realizó una donación, en nombre de todas las hermanas del Círculo, a la Fundación AfriTica, que impulsa el desarrollo humano y el reconocimiento de los derechos de las poblaciones africanas y afrolatinoamericanas.

El episodio comienza tocando lo ocurrido en redes durante uno de los programas de la temporada pasada de Nace una Estrella, en el que Debi Nova fue jueza. Para esa gala, la cantautora utilizó cornrows, un peinado típico de la cultura negra. A raíz de esto, varios fans escribieron en Twitter para hacer un llamado a no cometer apropiación cultural en televisión nacional.

Lo menos que la artista quería hacer era ofender. Con la intención de aclarar lo sucedido, Nova decidió incluir el tema dentro de esta temporada de Círculos 3:33, para poder aprender sobre este concepto que toma cada día más importancia.

Karla Scott explica que la apropiación cultural ocurre cuando una cultura mayoritaria toma elementos de una cultura minoritaria y se apropia de ellos o sigue con la opresión de este tema. Esos elementos pueden ser trenzas, vestimenta o gastronomía, entre otros. Lo complicado de la apropiación cultural es que cada elemento tiene su significado y su peso dentro de la cultura originaria, el cual se distorsiona o se pierde completamente al sacarlos de contexto.

En el caso de los cornrows, su significado viene desde los tiempos de esclavitud, ya que tiene dos componentes: era un peinado que se utilizaba para trazar las rutas de escape y esconder granos de comida para poder sembrar y no morir de hambre. Este peinado, hecho en pelo afrodescendiente, puede durar meses, mientras que, en personas con cabello lacio, se necesitan extensiones o se deshace rápidamente.

No obstante, la emprendedora resalta que la intención no es que nadie que no sea de origen afrodescendiente pueda utilizar este peinado. Sin embargo, es importante siempre dar crédito a la cultura de donde vienen los elementos apropiados.

En este episodio se amplían otros ejemplos de apropiación cultural. Para más detalles, puede ver el videopodcast completo en el video adjunto.