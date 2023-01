Círculos 3:33: Ep. 11| Edadismo

25 de enero de 2023, 11:30 AM

Si las metas, los deseos, la inspiración y las oportunidades llegan en cualquier momento, ¿por qué se dice que "la dejó el tren"? ¿Por qué las mujeres abarcan la industria cosmética para no envejecer? ¿Por qué la sociedad hace sentir mal envejecer, si es un proceso natural?.

Los estándares de belleza juegan un papel importante, especialmente para la mujer. No obstante, incluso las niñas también se ven afectadas, puesto que se les impone el verse mayores desde muy temprana edad, en función de alcanzar esa edad en donde el deseo del hombre es el que manda.

Seguidamente, Quirós agrega que ella, a sus 32 años, siente que la “dejó el tren” para lograr ciertas metas, como la de tener una maestría. Lo atribuye a que, en su industria, lo “normal” es terminar la maestría a los 27 años. Al no haberlo logrado a esa edad, siente que no es exitosa. Por otra parte, también le gana el debate entre hacer la maestría o convertirse en madre, porque siente que a su edad, ya no se pueden tener las dos cosas.