Cine nacional apuesta por el suspenso con ‘Culpable Invisible’

La película costarricense Culpable Invisible ya se encuentra en cartelera en los cines nacionales desde el pasado 15 de enero, consolidándose como una de las apuestas recientes del cine local dentro del género thriller psicológico.

La producción es dirigida y protagonizada por el actor y empresario Esteban Hidalgo y está clasificada para mayores de 18 años.

El filme presenta la historia de Franco, un abogado exitoso que es secuestrado y obligado a enfrentar episodios ocultos de su pasado, en una trama donde la amenaza proviene de alguien mucho más cercano de lo que imagina. Con una duración de una hora y 30 minutos, la película apuesta por una narrativa intensa que mantiene al espectador en constante tensión.









Hidalgo explicó que el proyecto busca ofrecer al público una experiencia diferente dentro del cine nacional, apostando por un género poco explorado en el país y con altos estándares técnicos. El actor cuenta con trayectoria previa en producciones costarricenses, entre ellas A un paso de mí, estrenada en 2021 y exhibida posteriormente en salas de cine en España.





El elenco de Culpable Invisible reúne talento nacional e internacional. Destaca la participación de la actriz Clara Huygens, junto a los costarricenses Andrés Sojo, Andrey Agüero y Natalia Castillo, además de una aparición especial de la modelo Sharon Segura .





La producción está a cargo de AYF Global Entertainment, bajo la dirección de Hidalgo, y cuenta con el respaldo del productor audiovisual y cineasta Jose Mario Salas. Con experiencia en cuatro largometrajes, Salas fue el encargado de supervisar los aspectos técnicos de la cinta, como la dirección de fotografía, edición, corrección de color y mezcla de sonido envolvente.





Según Salas, la película cuenta con características propias de producciones de alcance internacional, gracias al uso de equipo humano y técnico especializado. El resultado, señaló, es una propuesta visual y sonora cuidada, con un estilo cinematográfico definido que se refleja en cada escena.





Al equipo de producción también se suma el cantante nacional Leo Jara, quien participa detrás de cámaras en labores de producción cinematográfica, mostrando una faceta poco conocida de su carrera artística.





Para Esteban Hidalgo, este proyecto representa un paso significativo al asumir los roles de actor, director y productor. El artista, de 32 años, destacó que la experiencia fue posible gracias al trabajo en equipo, que le permitió concentrarse tanto en la dirección de actores como en su interpretación frente a la cámara.





Culpable Invisible se exhibe actualmente en los cines del país y busca atraer al público adulto con una propuesta nacional que combina suspenso, emoción y reflexión.







