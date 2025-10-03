Cinco razones por las que ‘Avatar: El camino del agua’ merece una segunda visita al cine

Después de conquistar a millones de espectadores en 2022 y convertirse en la tercera película más taquillera de la historia, Avatar: El camino del agua vuelve a los cines por una semana.

La producción de James Cameron promete sumergir nuevamente a los espectadores en Pandora, con tecnología de punta y una narrativa centrada en la familia Sully.

A continuación, enumeramos los cinco motivos que hacen de este regreso algo imperdible en la pantalla grande:

1. Un fenómeno global que redefinió el cine

Avatar, estrenada en 2009 y ganadora de tres premios Óscar, cambió el panorama cinematográfico con un universo visual sin precedentes.