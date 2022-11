Cinco curiosidades sobre la canción más famosa de Mariah Carey

Por Luanna Orjuela Murcia | 4 de noviembre de 2022, 9:42 AM

Disfrazada de bruja y en una bicicleta estática, la reina de la Navidad, Mariah Carey, sorprendió a sus fans esta semana al publicar en sus redes sociales un video para anunciar la llegada de la época navideña.

En el video, que arranca en un monocromático blanco y negro, se muestra vestida de bruja. La circulan remolinos de viento donde vuelan las páginas de un calendario y, cuando aparece la correspondiente al 1 de noviembre, se le oye decir: "It's Time" ("llegó el momento"). El blanco y negro desaparece para dar paso al rojo y blanco navideño, donde la diva aparece con un traje de Papa Noel y canta su famoso villancico All I Want For Christmas Is You.

Para nadie es un secreto que All I Want For Christmas Is You, es un éxito indiscutible e imprescindible en todas las listas navideñas; la escuchamos en videos de redes, en tiendas, películas, fiestas... en fin, en un bombardeo mediático que el año pasado incluso motivó la polémica decisión de un bar en Dallas, Texas, de prohibir su reproducción en ese establecimiento hasta el 1 de diciembre (un hecho al cual, por cierto, Carey se refirió en sus redes sociales, desatando un polvorín con una respuesta cargada de su particular sentido de humor).

Desde su lanzamiento en 1994, y especialmente desde que se convirtió en número uno de los Billboard en 2019, este himno festivo se ha consolidado como la mina de oro por excelencia de la artista estadounidense.

Con este breve contexto en mente, aprovechamos para repasar cinco curiosidades que probablemente no sabías sobre este popular tema navideño.



Mariah Carey es una amante profesa de la época navideña, y no escatima en demostrarlo.

Ganancias exorbitantes

Según el medio The Economist, la cantautora ha facturado más de 60 millones de dólares desde su lanzamiento en 1994 y hasta 2019.

Esto supone un promedio de ganancias anuales de 2,5 millones de dólares únicamente por los ingresos de derechos de autor.



A esto hay que sumarle las ganancias que obtiene gracias a las plataformas de streaming y música.

En primer lugar, cabe destacar que, al menos en el caso de Spotify, la plataforma no asigna un pago único por cada reproducción; calcula las ganancias con una fórmula que divide las veces que se escucha un tema entre la cantidad total de reproducciones del mercado en cada país. Pero, aun cuando analizamos este concepto en términos generales, las ganancias que le corresponderían a Carey no dejan de ser abrumadoras.

En Spotify, este tema navideño supera las 1.173 millones de reproducciones. Entonces, si Carey se llevara un monto tan ínfimo como un centavo de dólar por cada vez que All I Want For Christmas Is You se reproduce en esa plataforma, podría estar recaudando más de 10 millones de dólares solo en Spotify.



La canción no fue número uno hasta 25 años después de su lanzamiento

All I Want For Christmas Is You se convirtió en un éxito mundial, encabezando las listas en veintiséis países, incluidos Australia, Canadá, Francia y Alemania. En 2019, encabezó el Billboard Hot 100 de EE. UU. por primera vez, 25 años después de su lanzamiento original, rompiendo así varios récords, incluido el viaje más largo al número uno.

Al año siguiente también encabezó las listas en el Reino Unido por primera vez, rompiendo un récord de 69 semanas en el top 40 antes de alcanzar el puesto número uno.

Esta es, indiscutiblemente, la canción navideña más vendida de una artista femenina, con 16 millones de copias en todo el mundo y uno de los sencillos físicos más vendidos en la historia de la música.

La canción está catalogada con el estatus de Diamante por la RIAA (la asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías discográficas y que es la responsable de la certificación de ventas discográficas en E.E.U.U), lo que denota ventas de 10 millones de copias en los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera y única canción navideña en conseguirlo.



Colaboración con Justin Bieber

La artista estadounidense decidió hacer una nueva versión de la canción incorporando al cantante canadiense, Justin Bieber, quien en aquel entonces tenía 17 años y estaba en el auge de su exitosa carrera.

Lo hizo para el álbum que lanzó en 2011, con el título Under the Mistletoe. Ambos presentaron esta nueva versión en un espectáculo magnánimo en la ciudad de Nueva York, desde un escenario ubicado al lado del famoso Árbol de Navidad en el Rockefeller Center.



Demanda

En junio de este año, el compositor Andy Stone de Vince Vance & the Valiants presentó una demanda por derechos de autor contra Mariah Carey, alegando que ella "explotó" y obtuvo "beneficios inmerecidos" de la famosa canción.

Él reclamaba que All I Want for Christmas Is You fue escrita por su persona cinco años antes que la versión de Carey. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2022, Stone retiró la demanda.



Su propio libro

En 2015, Mariah Carey decidió lanzar un libro inspirado en su canción y también titulado All I Want for Christmas Is You. La publicación fue realizada especialmente para niños de entre 3 y 7 años.

El libro ilustrativo cuenta la historia de una niña, cuyo mayor deseo navideño es tener un nuevo cachorro. Además, incluye una carta especial de Navidad de Mariah Carey para sus fans.



El libro está a la venta en pasta gruesa en $30 en Amazon y en versión Kindle en $6.