Cinco curiosidades de ‘Cumbres borrascosas’, nueva adaptación del libro de Emily Brontë

Con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas, y la estrella del pop Charli XCX para la música, Cumbres borrascosas, adaptación libre de la novela de Emily Brontë, se estrena esta semana en España y Latinoamérica.



A continuación, cinco aspectos destacados sobre la película:



Un clásico de la literatura



La película se basa en Cumbres borrascosas ("Wuthering Heights" en su versión original), un gran clásico de la novelista inglesa Emily Brontë, publicada en 1847.



La intriga, centrada en la pasión entre Heathcliff, un muchacho de orígenes misteriosos acogido por el rico señor Earnshaw, y la hija de este, Catherine, transcurre en el norte de Inglaterra.



Entre sus principales temas figuran "el deseo, la manipulación [...], la obsesión y, por último, la reconciliación", resume a AFP Catherine Lanone, profesora de literatura británica en la universidad Sorbonne Nouvelle.



La obra, mal recibida por la crítica en el momento de su publicación en pleno reinado victoriano marcado por valores conservadores, se convirtió con el tiempo en un clásico.



Polémica con Jacob Elordi



El actor australiano de 28 años, que saltó a la fama en la serie Euphoria, encarna a Heathcliff.



La elección de Elordi, un actor blanco, suscitó críticas por parte de incondicionales del libro de Emily Brontë, donde se describe a Heathcliff con "físico de gitano de piel oscura".



El origen de Heathcliff sigue siendo "ambiguo" y es "un aspecto subyacente de la novela", señala Lanone.



La directora Emerald Fennell explicó por su parte que Elordi "se parece exactamente a la ilustración de Heathcliff en el primer libro [que ella] leyó", indicó la BBC.



En 2011, en un largometraje anterior, el personaje fue interpretado por James Howson, un actor negro, una iniciativa inédita en las anteriores adaptaciones de "Cumbres borrascosas".

Una fuente de inspiración



La obra de Brontë fue trasladada a la gran pantalla más de 15 veces en todo el mundo.



Destacan dos adaptaciones: la de William Wyler en 1939, con Laurence Olivier en el papel de Heathcliff y Merle Oberon como Catherine, y la de Robert Fuest en 1970, con Timothy Dalton y Anna Calder-Marshall.



La actriz francesa Juliette Binoche también interpretó a Catherine en una versión de 1992. Y el conocido actor de Bollywood Dilip Kumar también encarnó un papel inspirado en Heathcliff en 1966.



Una adaptación libre



Emerald Fennell optó por adaptar solo la primera mitad de la novela de Brontë, omitiendo además una escena del inicio del libro en la que el fantasma de Catherine vuelve a rondar las cumbres borrascosas varios años después de la trama. Un pasaje que la cantante Kate Bush mencionó en su canción "Wuthering Heights".



Para Catherine Lanone, esta opción sirve para "desnaturalizar el libro", ya que "la obsesión espectral es un elemento esencial" de la narración.



La película también se centra en una visión romántica del amor entre los dos protagonistas, a base de escenas de sexo que no figuran en la novela.



Un álbum de Charli XCX



La cantante británica Charli XCX, inspirada por el guión, creó 12 temas relacionados con Cumbres borrascosas, algunos de los cuales, adaptados, aparecen en la película.

​"Le pregunté a Emerald qué esperaba. Ella sugirió modestamente '¿una canción?' y yo dije '¿un álbum?", contó la artista en una publicación en la plataforma Substack.

La artista, no obstante, cambió de tono de su álbum "Brat" en 2024, de estilo pop, para "sumergirse en un mundo crudo, salvaje, sexual, gótico, británico" de la película.