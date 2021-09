Cinco cosas para recordar de los Emmy

Actores afroestadounidense, incluidos Courtney B Vance, Sterling K Brown y Maya Rudolph, ganaron por papeles invitados o actuaciones de voz en off, premios que se entregaron antes de la gala del domingo.



Michaela Coel, guionista de "I May Destroy You", y el presentador de telerrealidad RuPaul, también fueron reconocidos.



Pero a la postre, los 12 principales premios de actuación fueron para artistas blancos, en tanto faltaron favoritos como el fallecido Michael K. Williams.



Los que se fueron



En efecto, la televisión perdió a dos de sus favoritos en las semanas previas a los Emmy.



Williams, cuyo personaje de Baltimore Omar Little fue un ingrediente clave en el éxito del drama criminal de HBO "The Wire", murió este mes por una presunta sobredosis de drogas.



Kerry Washington ("Little Fires Everywhere") elogió "a un actor brillantemente talentoso y un ser humano generoso que nos ha dejado demasiado pronto".



Williams había sido nominado como mejor actor secundario de drama por "Lovecraft Country", galardón que fue para Tobias Menzies por "The Crown".



El difunto Norm Macdonald, del programa cómico "Saturday Night Live", también atrajo elogios, incluso de parte del doble ganador John Oliver.



"Nadie fue más gracioso en los últimos 20 años que Norm Macdonald en la comedia nocturna", dijo Oliver, presentador de "Last Week Tonight".



Mujeres





Kate Winslet fue una de las varias ganadoras que elogió el progreso de Hollywood en materia de representación femenina, tanto delante como detrás de cámaras.



"Significa mucho porque me hace sentir genuinamente que nuestra industria está cambiando", dijo Winslet, quien se llevó el premio a mejor actriz por su papel en "Mare of Easttown".



"Honestamente, estoy empezando a sentir que los cambios están sucediendo. Y creo que estamos señalando mucho menos a las mujeres, en términos de cómo se ven, de su figura".



Pero en el programa se destacaron cuestiones más amplias sobre los derechos femeninos, y Debbie Allen, homenajeada por sus logros profesionales, instó a las mujeres, "de Texas a Afganistán", a "hacer sentir su voz".



Coel, que abordó las secuelas de la violación en "I May Destroy You", dedicó su premio a "cada sobreviviente de agresión sexual".



Pocos afortunados



Después del evento virtual del año pasado debido a la pandemia de covid, la entrega de los Emmy este año fue presencial, pero solo unos pocos nominados tuvieron la fortuna de acudir a la ceremonia.



Cada nominación obtuvo un máximo de tres invitaciones al lugar parcialmente al aire libre y con distancia física, lo que significó unas 500 personas (la ceremonia generalmente tiene una audiencia de entre 4,000 y 6,000 personas).



Aun así, el actor Seth Rogen bromeó diciendo que había "demasiados de nosotros en esta pequeña habitación". Y agregó: "Nos mintieron. Ahora mismo estamos en una tienda de campaña cerrada herméticamente".



Humor político