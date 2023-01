Cinco cosas a tener en cuenta de las nominaciones a los Óscar

A pesar de que India no la presentó como su seleccionada oficial para los Óscar, la película de acción "RRR" tenía un amplio apoyo popular para convertirse en una de las favoritas de Hollywood en los últimos meses. Entre los fanáticos está el director de "Avatar", James Cameron, quien elogió al director de "RRR", S.S. Rajamouli, en un video reciente que se volvió viral en las redes sociales, lo que generó esperanzas de que el film entrara entre las contendientes al Óscar a mejor película. Si bien eso no sucedió, su pegadizo número musical "Naatu Naatu" fue nominado a mejor canción original. La cinta que India presentó como mejor película internacional, "La última película", no logró una nominación. "Sin ánimo de opacar al film que eligieron, que en realidad es muy bueno, 'RRR' es una jugada maestra", dijo a la AFP Clayton Davis, editor especializado en premios de Variety. Rihanna vs Gaga

Con la caída en picada de los índices de audiencia televisivos en las ceremonias de premiación en los últimos años, los productores de los Óscar quieren asegurarse de que algunas de las figuras más importantes del mundo del espectáculo asistan a la gala en marzo.



Ninguna categoría está más repleta de estrellas que la de mejor canción original, que incluye a Lady Gaga, Rihanna y David Byrne.



Gaga cantó "Hold My Hand" en "Top Gun: Maverick", Rihanna interpretó "Lift Me Up" en la secuela de superhéroes "Pantera negra: Wakanda por siempre" y el líder de Talking Heads, Byrne, entonó "This Is A Life" en "Todo en todas partes al mismo tiempo".



Los contendientes en esta categoría se completan con "Naatu Naatu" de M.M. Keeravaani, para "RRR", y "Applause" de Diane Warren, para el film "Tell It Like a Woman".



Con esta, Warren suma 14 nominaciones a la mejor canción original, que nunca ganó, aunque recibió un Premio de la Academia honorario el año pasado por su carrera como compositora, que incluye "I Don't Want to Miss a Thing" de Aerosmith.