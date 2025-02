Cinco claves de los premios Grammy

Beyoncé ha ganado más premios Grammy que cualquier otro artista, pero todavía se le escapa de las manos el anhelado gramófono al Álbum del año.



Este domingo, en la 67ª edición de los premios de la Academia de la Grabación, la megaestrella tendrá otra oportunidad de llevarse a casa el codiciado reconocimiento. Pero la competencia es dura, por lo que todo puede pasar.



Aquí una lista de los puntos claves de la gala de la música que se celebra en Los Ángeles:



¿Será el año de Beyoncé?



Los Grammy han enfrentado muchas críticas por una predominancia blanca y masculina.



La Academia de la Grabación, a cargo de la ceremonia, amplió su cuerpo de votantes en los últimos años en un esfuerzo de diversificación.



Como resultado, las recientes ceremonias se mostraron históricas para las mujeres, que dominaron las categorías principales, así como en géneros en los que, por lo general, tenían menos prominencia.



Sin embargo, sólo tres mujeres negras han ganado el premio al Álbum del año en décadas de Grammy: Natalie Cole, en 1992, Whitney Houston, en 1994, y Lauryn Hill, en 1999. En total, once artistas negros han recibido el trofeo.



Ignorar su ambicioso "Cowboy Carter", que aborda la rica historia de los artistas negros en el género country, será un desafío para los votantes de la Academia.



Pero gane o pierda: Beyoncé dominará los titulares.



Con la mirada en Los Ángeles



La gala de los Grammy este año se celebrará semanas después de que masivos incendios forestales arrasaron vecindarios de Los Ángeles, reduciendo hogares a cenizas, incluyendo muchos pertenecientes a miembros de la industria musical.



La Academia de la Grabación decidió continuar con su ceremonia, pero bajo un tono más discreto, enfatizando el apoyo financiero para los esfuerzos de recuperación.



En medio de los estragos causados, el brazo filantrópico de la Academia, MusiCares, ha ganado notoriedad y ha distribuido varios millones de dólares en ayuda humanitaria. Su gala anual se celebró el viernes, sin alfombra roja.



Mujeres del pop



Es un mundo de pop, y estamos viviendo en él. Chappell Roan, Sabrina Carpenter y Charli XCX llegan a los Grammy tras un exitoso 2024.



Roan y Carpenter son favoritas a llevarse los premios de mejor grabación y mejor canción, que honra la composición, así como el anhelado gramófono a la revelación del año.



Billie Eilish, una consistente vencedora, también disputa las categorías principales. La consentida de los Grammy tiene apenas 23 años, pero podría hacerse con un tercer trofeo a la canción del año, lo cual le daría un récord.



Taylor Swift, quien busca llevarse un quinto premio al Álbum del año -récord que ostenta-, nunca ha ganado el Grammy a la Canción del año, y a pesar de recibir constantemente elogios por sus composiciones, ha perdido siete veces.



Los Beatles ¿Now and Then?



Los Grammy siempre se traen una sorpresa entre manos con sus nominaciones. Este año fue la incorporación de Los Beatles, la banda que irrumpió en la escena hace más de medio siglo y que ahora competirá por mejor Grabación del año.



"Now and Then", grabada con la ayuda de inteligencia artificial (IA), dio cuerda además al debate del uso de la tecnología en la música.



En este caso, la técnica usada permitió separar la voz del fallecido John Lennon grabada en una cinta con mala calidad, e incorporar acordes de 1995 del difunto guitarrista George Harrison.



Contribuciones de Ringo Starr y Paul McCartney, los únicos miembros de la banda que están vivos, también fueron añadidas.



El trabajo cumple con las reglas de la Academia de la Grabación que prohíbe el uso creativo de la IA, y la nominación podría ser una señal de hacia dónde se dirige la instancia en materia de producción y grabación.



De ganar, sería la primera vez para la banda que perdió cuatro veces en esta categoría en su época de gloria.



A Quincy Jones



La gala del domingo incluirá un homenaje al incomparable productor Quincy Jones, quien con 28 premios Grammy es el tercer artista más condecorado de esta premiación.



Jones murió a los 91 años en noviembre, dejando un legado de décadas en la industria en la cual trabajó con figuras de la talla de Frank Sinatra o Michael Jackson.



Compositor y prodigioso músico del jazz, sus arreglos y ediciones en el estudio lo convirtieron en una estrella singular y la Academia de la Grabación le hará una despedida a su altura.