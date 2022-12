Cientos de deportistas responden al llamado de 'Force Masters: The Challenge'

“Yo consumí drogas desde los 15 hasta los 40 años, ahora tengo 44. Una vez le pedí a Dios que me hiciera un milagro, que me diera un gimnasio porque yo quería ayudarle a la gente al dar mi testimonio, de que a partir del deporte se puede salir de las drogas. Entonces, una señora que me sigue hace años y ha visto mi cambio me dijo que viniera a participar", dijo a Teletica.com.