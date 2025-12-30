"Chunche" Montero confiaba más en la 31 de la Liga que en ganar el Reto del 7

Mauricio “Chunche” Montero volvió a ponerse en el foco mediático, esta vez lejos de la cancha, al participar en El Reto del 7, un espacio de Toros Teletica en el que figuras del medio costarricense compiten en carreras de barriles en motocicleta.

El premio económico que recibe el ganador se dona a una fundación, un factor que también motivó al histórico liguista a aceptar la invitación. La decisión, sin embargo, no fue inmediata.

​“Siempre lo pienso un toque, más que ando ahí con un problema en la rodilla. Uno sabe que para dar las vueltas necesita otro pie… eso me preocupaba y duré casi hasta el final para decirles que sí”, expresó a Teletica.com.

El liguista reconoció que el reto implicaba riesgos distintos a los que estaba acostumbrado.

​“Es una experiencia diferente, muy bonita y peligrosa. La arena es totalmente diferente de cualquier otro lado, en carretera o en tierra”, dijo.

Durante una práctica previa, Montero sufrió una caída que aumentó la tensión.

​“Me chollé un poco el brazo y me golpeé el hombro, pero nada feliz, gracias a Dios”, relató.

Aun así, aseguró que una vez iniciada la competencia había que cumplir, pero pese a su entusiasmo, perdió la carrera contra el también exfutbolista de la Liga Deportiva Alajuelense, Austin Berry.

​“Si uno va, tiene que cumplir. Y lo bonito fue hacerlo con un amigo… los dos somos competitivos y cuando se mete uno en algo siempre quiere ganar”.

Pero encontrarse a Berry en Pedregal fue la verdadera sorpresa, pues ninguno de los dos sabía contra quién competiría.

​“Ayer nos dimos cuenta. Yo esperaba a otra persona, no a un compañero”, dijo entre risas, al recordar que el duelo terminó siendo entre dos rojinegros.

La experiencia coincidió con días de celebración para la Liga, tras conquistar el campeonato nacional número 31, el pasado sábado 20 de diciembre. Montero vivió de cerca los festejos.



El "Chunche" describió escenas que lo marcaron: “Ver el mar de gente en la cancha, gente arrancando pedacitos de la red… todas esas cosas lo emocionan a uno mucho”.

Al comparar los nervios del reto con los del partido decisivo ante Saprissa, Montero marcó diferencias.

“Son muy diferentes. Uno ha estado en el fútbol, lo ha vivido”, explicó. Incluso tras el empate momentáneo del rival, mantuvo la calma.

​“La gente me decía: ‘¿por qué está tan tranquilo?’… yo sabía que cuando Saprissa empezara a hacer cambios, ahí le íbamos a ganar”.

La conclusión fue contundente y sincera, fiel a su estilo: “Sí, claro que sí”, respondió cuando se le preguntó si confiaba más en la obtención de la copa 31 que en ganar el Reto del 7.

Más allá de competencias y títulos, Montero se mostró agradecido por el cariño que recibe del público.

​“Yo creo que es una bendición de Dios. Es un cariño mutuo, de mí hacia la gente y de la gente hacia mi persona”, acotó.

Incluso después del reto, relató que tardó en llegar al parqueo por la cantidad de personas que querían una foto. “No solo liguistas, de todo el mundo”, dijo, agradeciendo ese respaldo que se mantiene intacto con el paso de los años.

Así, entre motores, pistas de baile y celebraciones rojinegras, Mauricio “Chunche” Montero reafirma que su legado sigue vivo, tanto dentro como fuera del fútbol costarricense.