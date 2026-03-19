Chuck Norris fue hospitalizado y su salud preocupa

El actor estadounidense Chuck Norris sufrió una emergencia médica y fue hospitalizado en Hawái, informó este jueves el portal especializado en noticias de celebridades TMZ.

La publicación no reveló de qué tipo de incidente se trató, apenas que ocurrió "en las últimas 24 horas en la isla de Kauai".

Consultada por AFP, la oficina que representa al actor declinó hacer comentarios.





Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicaciones en las redes sociales.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

"Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", agregó.

El actor, cinta negra en varias disciplinas, llegó a crear su propia vertiente de artes marciales, llamada Chun Kuk Do.