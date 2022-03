Christopher “Unpezverde” Núñez, el tico con discapacidad visual que sobresale en Nueva York

Christopher “Unpezverde” Núñez es un coreógrafo costarricense de danza contemporánea, con discapacidad visual, radicado en Nueva York, Estados Unidos, desde 2014.



Él ha presentado su trabajo coreográfico en algunos de los escenarios más prestigiosos de la ciudad, como The Joyce Theatre, The Brooklyn Museum, The Kitchen, Danspace Project, Movement Research at The Judson Church, The Leslie-Lohman Museum of Art, Battery Dance Festival, Performance Mix Festival, entre otros.



Este tico ha sido Artista en Residencia en prestigiosos espacios como Brooklyn Academy of Music (BAM), Danspace Project, Movement Research, Center for Performance Research y The Kitchen.



Durante su trayectoria, ha recibido fondos para desarrollar trabajo coreográfico, en dos ocasiones por parte del Foundation for Contemporary Arts , organización fundada en los años 60 por los legendarios artistas John Cage y Jasper Johns para alentar y promover el trabajo innovador en las artes.

En agosto de 2018, Núñez fue la portada de la sección de Artes del periódico The New York Times. Su obra “El sol se ocultó dos veces el mismo día” fue parte del In-Situ Dance Festival. Dicho Festival fue reconocido por el periódico como uno de los cinco eventos dancísticos a ver ese fin de semana en Nueva York.

El pasado 7 de marzo del presente año, el artista ganó el Premio de las Artes de Princeton University.

“Para mí es un honor, como costarricense, persona discapacitada e inmigrante estar en un espacio tan prestigioso como Princeton. Los artistas tenemos el deber de generar diálogo por un mundo más inclusivo. Es momento de reparar y sanar. Espero ser un buen mentor para las nuevas generaciones de artistas, que desean ser agentes de cambio desde la justicia social.

“El día que me llamaron para decirme que había ganado el premio de las Artes de la Universidad Princeton lloré desconsoladamente. Recordé aquel muchacho que había llegado a Estados Unidos con $20 dólares, en medio de un invierno terrible y que lavaba platos para sobrevivir la brutal ciudad de Nueva York. Pero que nunca dejó de sonar”, expresó el artista.

En el 2019, Christopher tuvo el honor de abrir la Bienal de Artistas Inmigrantes en Estados Unidos, celebrada en el Museo de Brooklyn, Nueva York. El periódico Bedford + Bowery hizo una nota sobre la potente participación de Núñez en la Bienal.

En medio de la pandemia, durante el 2020, Núñez fue invitado por la Oficina del Alcalde de Nueva York a realizar un minidocumental en ocasión de la Semana de la Herencia Inmigrante sobre su historia como coreógrafo inmigrante y discapacitado, que vivió indocumentado por cuatro años en Estados Unidos.

El documental de Núñez fue compartido en espacios públicos y en todos los taxis de la ciudad de Nueva York. Millones de personas vivieron y celebraron su historia. La primera dama de Nueva York, Chirlane McCray, felicitó a Núñez en su cuenta de Twitter.

El coreógrafo recibió su green card en 2018, pero, asegura, sigue siendo un defensor de los derechos de inmigrantes discapacitados e indocumentados en los Estados Unidos. Tiene un Bachillerato en Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica.