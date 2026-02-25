Christophe Leribault, responsable del Palacio de Versalles dirigirá el Louvre

El nombramiento de Christophe Leribault, de 62 años, al frente del emblemático Museo del Louvre, debería anunciarse en una reunión del Gobierno de Francia este mismo miércoles (25.02.2026), según informó una fuente gubernamental a la agencia de noticias AFP, confirmando una noticia adelantada por el diario Le Parisien.

Según esa fuente, Leribault tendrá la misión de "dar seguridad, modernizar y llevar a buen término" el ambicioso del plan de renovación del museo "Louvre-Nouvelle Renaissance" (Louvre-Nuevo Renacimiento).

La noticia ya fue confirmada también por una portavoz gubernamental, según la agencia Reuters.

El martes, Des Cars presentó su dimisión al presidente francés, Emmanuel Macron, que la aceptó tras una serie de escándalos que se han prolongado durante meses.

Tras espectacular robo en octubre

La pinacoteca más visitada del mundo está en el ojo del huracán desde el robo en octubre de varias joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares.

Los ladrones irrumpieron a plena luz del día en el museo con ayuda de un montacargas y escaparon en menos de ocho minutos con el botín, que todavía no se ha localizado. Varios sospechosos fueron detenidos.

El Louvre también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Leribault, historiador del arte y conservador general del patrimonio, presidía el palacio de Versalles desde febrero de 2024. Antes de Versalles, dirigió los museos parisinos de Orsay y de la Orangerie.