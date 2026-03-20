EN VIVO
Clock

de HS

Entretenimiento

¡Christina Aguilera ya está en Costa Rica!

La intérprete de 'Genie in the Bottle' se presentará por primera vez en suelo tico este sábado en la edición número XI de 'PicNic Fest'.

Por Mariana Valladares 20 de marzo de 2026, 10:21 AM

La superestrella del pop Christina Aguilera ya se encuentra en el país para su esperada presentación en la edición número XI del PicNic Fest, que se celebrará este sábado 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal.

La intérprete de Genie in the Bottle ofrecerá su primer show en suelo costarricense. Según informó la oficina de prensa de Migración y Extranjería, la artista ingresó al país el 18 de marzo de 2026.

Las puertas del Centro de Eventos Pedregal abrirán a la 1:00 p.m., con una agenda cargada de música hasta la madrugada.

Programación de los escenarios

Stage Picnic (principal):

1:45 p.m. a 2:15 p.m. – Tapón

2:45 p.m. a 3:25 p.m. – Juan Duque

3:45 p.m. a 4:25 p.m. – Lunay

4:45 p.m. a 5:45 p.m. – Jhayco

6:25 p.m. a 7:20 p.m. – Mora

8:00 p.m. a 9:00 p.m. – Christina Aguilera

9:30 p.m. – Christian Nodal

Stage Jogo:

1:05 p.m. a 1:45 p.m. – Voodoo

2:15 p.m. a 3:15 p.m. – Sonámbulo

3:45 p.m. a 4:45 p.m. – Enanitos Verdes

5:35 p.m. a 6:35 p.m. – Bomba Estéreo

7:00 p.m. a 8:00 p.m. – Juanes

9:00 p.m. a 10:00 p.m. – Simple Plan

Stage Hideout:

1:00 p.m. a 1:45 p.m. – Sonia Sol

1:45 p.m. a 3:15 p.m. – AZN-L

3:30 p.m. a 4:00 p.m. – JOI

4:30 p.m. a 5:15 p.m. – Orishas

5:40 p.m. a 6:25 p.m. – Corina Smith

7:20 p.m. a 8:00 p.m. – Clabent

9:00 p.m. a 9:45 p.m. – Bryant Myers

11:00 p.m. a 12:00 m.n. – Trueno

12:30 a.m. a 1:30 a.m. – Danny Ocean

Klandestino (indoor):

5:00 p.m. a 8:00 p.m. – Karaoke

8:00 p.m. a 10:00 p.m. – DJ Set

10:00 p.m. a 11:00 p.m. – DJ Set

11:00 p.m. a 11:45 p.m. – CSR

11:45 p.m. a 12:15 a.m. – Deicide

12:15 a.m. a 12:45 a.m. – Gimario

12:45 a.m. a 1:30 a.m. – In Between


La visita de Christina Aguilera marca un hito para el festival y para el público costarricense, que finalmente podrá disfrutar en vivo de una de las voces más influyentes del pop internacional.

Youtube Teletica

Tags
Más notas