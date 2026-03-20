¡Christina Aguilera ya está en Costa Rica!

La superestrella del pop Christina Aguilera ya se encuentra en el país para su esperada presentación en la edición número XI del PicNic Fest, que se celebrará este sábado 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal.



La intérprete de Genie in the Bottle ofrecerá su primer show en suelo costarricense. Según informó la oficina de prensa de Migración y Extranjería, la artista ingresó al país el 18 de marzo de 2026.



Las puertas del Centro de Eventos Pedregal abrirán a la 1:00 p.m., con una agenda cargada de música hasta la madrugada.

Programación de los escenarios

Stage Picnic (principal):



1:45 p.m. a 2:15 p.m. – Tapón



2:45 p.m. a 3:25 p.m. – Juan Duque



3:45 p.m. a 4:25 p.m. – Lunay



4:45 p.m. a 5:45 p.m. – Jhayco



6:25 p.m. a 7:20 p.m. – Mora



8:00 p.m. a 9:00 p.m. – Christina Aguilera



9:30 p.m. – Christian Nodal



Stage Jogo:



1:05 p.m. a 1:45 p.m. – Voodoo



2:15 p.m. a 3:15 p.m. – Sonámbulo



3:45 p.m. a 4:45 p.m. – Enanitos Verdes



5:35 p.m. a 6:35 p.m. – Bomba Estéreo



7:00 p.m. a 8:00 p.m. – Juanes



9:00 p.m. a 10:00 p.m. – Simple Plan



Stage Hideout:



1:00 p.m. a 1:45 p.m. – Sonia Sol



1:45 p.m. a 3:15 p.m. – AZN-L



3:30 p.m. a 4:00 p.m. – JOI



4:30 p.m. a 5:15 p.m. – Orishas



5:40 p.m. a 6:25 p.m. – Corina Smith



7:20 p.m. a 8:00 p.m. – Clabent



9:00 p.m. a 9:45 p.m. – Bryant Myers



11:00 p.m. a 12:00 m.n. – Trueno



12:30 a.m. a 1:30 a.m. – Danny Ocean



Klandestino (indoor):



5:00 p.m. a 8:00 p.m. – Karaoke



8:00 p.m. a 10:00 p.m. – DJ Set



10:00 p.m. a 11:00 p.m. – DJ Set



11:00 p.m. a 11:45 p.m. – CSR



11:45 p.m. a 12:15 a.m. – Deicide



12:15 a.m. a 12:45 a.m. – Gimario



12:45 a.m. a 1:30 a.m. – In Between







La visita de Christina Aguilera marca un hito para el festival y para el público costarricense, que finalmente podrá disfrutar en vivo de una de las voces más influyentes del pop internacional.