¡Christina Aguilera ya está en Costa Rica!
La intérprete de 'Genie in the Bottle' se presentará por primera vez en suelo tico este sábado en la edición número XI de 'PicNic Fest'.
La superestrella del pop Christina Aguilera ya se encuentra en el país para su esperada presentación en la edición número XI del PicNic Fest, que se celebrará este sábado 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal.
La intérprete de Genie in the Bottle ofrecerá su primer show en suelo costarricense. Según informó la oficina de prensa de Migración y Extranjería, la artista ingresó al país el 18 de marzo de 2026.
Las puertas del Centro de Eventos Pedregal abrirán a la 1:00 p.m., con una agenda cargada de música hasta la madrugada.
Programación de los escenarios
Stage Picnic (principal):
1:45 p.m. a 2:15 p.m. – Tapón
2:45 p.m. a 3:25 p.m. – Juan Duque
3:45 p.m. a 4:25 p.m. – Lunay
4:45 p.m. a 5:45 p.m. – Jhayco
6:25 p.m. a 7:20 p.m. – Mora
8:00 p.m. a 9:00 p.m. – Christina Aguilera
9:30 p.m. – Christian Nodal
Stage Jogo:
1:05 p.m. a 1:45 p.m. – Voodoo
2:15 p.m. a 3:15 p.m. – Sonámbulo
3:45 p.m. a 4:45 p.m. – Enanitos Verdes
5:35 p.m. a 6:35 p.m. – Bomba Estéreo
7:00 p.m. a 8:00 p.m. – Juanes
9:00 p.m. a 10:00 p.m. – Simple Plan
Stage Hideout:
1:00 p.m. a 1:45 p.m. – Sonia Sol
1:45 p.m. a 3:15 p.m. – AZN-L
3:30 p.m. a 4:00 p.m. – JOI
4:30 p.m. a 5:15 p.m. – Orishas
5:40 p.m. a 6:25 p.m. – Corina Smith
7:20 p.m. a 8:00 p.m. – Clabent
9:00 p.m. a 9:45 p.m. – Bryant Myers
11:00 p.m. a 12:00 m.n. – Trueno
12:30 a.m. a 1:30 a.m. – Danny Ocean
Klandestino (indoor):
5:00 p.m. a 8:00 p.m. – Karaoke
8:00 p.m. a 10:00 p.m. – DJ Set
10:00 p.m. a 11:00 p.m. – DJ Set
11:00 p.m. a 11:45 p.m. – CSR
11:45 p.m. a 12:15 a.m. – Deicide
12:15 a.m. a 12:45 a.m. – Gimario
12:45 a.m. a 1:30 a.m. – In Between
La visita de Christina Aguilera marca un hito para el festival y para el público costarricense, que finalmente podrá disfrutar en vivo de una de las voces más influyentes del pop internacional.