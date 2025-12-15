Christina Aguilera, Nodal y Tyga encabezarán el "line-up" de 'PicNic 2026'

Jogo confirmó oficialmente este lunes, durante una conferencia de prensa, el cartel completo de artistas que formarán parte de la próxima edición del Festival Picnic 2026, a realizarse en el Centro de Eventos Pedregal los sábados 14 y 21 de marzo.



El evento, considerado el festival musical más grande de Centroamérica, estará liderado por figuras internacionales de alto perfil como Maná, Christina Aguilera, Juanes, Christian Nodal y Tyga, quienes encabezan una programación que reunirá distintos géneros musicales durante dos fines de semana consecutivos.



El line-up oficial incluye además a Young Miko, Rels B, Mora, Simple Plan, Jhayco, Yandel, Kapo, De La Rose, Tokischa, Trueno, Bomba Estéreo, Farruko, Kybba, Original Koffee, Alpha Blondi, Lunay, Rainao, Enanitos Verdes, Tarrus Riley, Jerry Di, Lasso, Yan Block, Orishas y Juan Duque.



La oferta musical se completa con la participación de Fuerza Dread, Rising Sound, Shel Dixon, Corina Smith, Tapon, V00000, Khriztian GC, Diego C, Abes, Sonámbulo, Sonia Sol, Asian L y 101, sumando talento internacional, regional y propuestas emergentes.



Durante la conferencia también se recordó que, aunque las fechas del festival ya se habían confirmado meses atrás, el anuncio oficial del cartel marca el inicio formal de la cuenta regresiva para el evento.



La organización confirmó que la venta de entradas iniciará este mismo lunes 15 de diciembre, una fecha clave para los fanáticos, tomando en cuenta que los boletos suelen agotarse en tiempo récord.



Con este anuncio y su undécima edición, Picnic reafirma su posición como uno de los eventos musicales más importantes de la región y proyecta una edición marcada por la diversidad musical y grandes espectáculos en vivo.

