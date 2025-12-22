Christina Aguilera, Maná y Nodal: así se repartirán los artistas en PicNic 2026
Entérese en esta nota cómo puede adquirir las entradas para el famoso festival.
La producción de PicNic Fest 2026 reveló, este lunes, cuál será la distribución de los artistas en los dos fines de semana del evento.
El sábado 14 de marzo de 2026, la alineación musical será la siguiente:
- Maná
- Tyga
- Young Miko
- Rels B
- Yandel
- Kapo
- De La Rose
- Tokischa
- Kybba
- Original Koffee
- Alpha Blondy
- Tarrus Riley
- Jerry Di
- Lasso
- Fuerza Dread
- Rising Sound
- Shel Dixon
- Khriztian GC
- Diego C
- 4BES
- Jessi E
Por otro lado, el sábado 21 de marzo de 2026, esta será la lista de artistas que prenderá el Centro de Eventos Pedregal:
- Christina Aguilera
- Christian Nodal
- Mora
- Simple Plan
- Juanes
- Trueno
- Bomba Estéreo
- Lunay
- Rainao
- Enanitos Verdes
- Yan Block
- Orishas
- Juan Duque
- Corina Smith
- Tapón
- Moodo
- Sonámbulo
- Sonia Slo
- Asian
- Joi
En ambas fechas, Jogo agregó “XXXXX”, lo que se presume son artistas sorpresa que serán anunciados conforme se acerquen las fechas del evento.
“Entradas a la venta este 23 de diciembre a las 11 a. m. Disponible para todas las tarjetas dentro y fuera de Costa Rica en eticket.cr”, dice el comunicado oficial.
A continuación, se detallan los precios de los boletos según localidad:
Picnic Experience (General)
• Combo 2 días: ₡65.000 por día
• Entrada por 1 día: ₡80.000
Venta por medio de eTicket.
Jogo Deck
• Combo 2 días: ₡80.000 por día
• Entrada por 1 día: ₡95.000
Venta por medio de eTicket.
Picnic Pass (Frente al escenario)
• Combo 2 días: ₡95.000 por día
• Entrada por 1 día: ₡110.000
Venta por medio de eTicket.
Mesas VIP BAC Credomatic
• Combo 2 días: ₡150.000 por día, por persona
• Entrada por 1 día: ₡180.000 por persona
• Mesas para 10 personas
Venta por medio de Jogo.