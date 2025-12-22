Christina Aguilera, Maná y Nodal: así se repartirán los artistas en PicNic 2026

La producción de PicNic Fest 2026 reveló, este lunes, cuál será la distribución de los artistas en los dos fines de semana del evento.

El sábado 14 de marzo de 2026, la alineación musical será la siguiente:

Maná​

Tyga

Young Miko

Rels B

Yandel

Kapo

De La Rose

Tokischa

Kybba

Original Koffee

Alpha Blondy

Tarrus Riley

Jerry Di

Lasso

Fuerza Dread

Rising Sound

Shel Dixon

Khriztian GC

Diego C

4BES

Jessi E



Por otro lado, el sábado 21 de marzo de 2026, esta será la lista de artistas que prenderá el Centro de Eventos Pedregal:

Christina Aguilera​

Christian Nodal

Mora

Simple Plan

Juanes

Trueno

Bomba Estéreo

Lunay

Rainao

Enanitos Verdes

Yan Block

Orishas

Juan Duque

Corina Smith

Tapón

Moodo

Sonámbulo

Sonia Slo

Asian

Joi

En ambas fechas, Jogo agregó “XXXXX”, lo que se presume son artistas sorpresa que serán anunciados conforme se acerquen las fechas del evento.

“Entradas a la venta este 23 de diciembre a las 11 a. m. Disponible para todas las tarjetas dentro y fuera de Costa Rica en eticket.cr”, dice el comunicado oficial.



A continuación, se detallan los precios de los boletos según localidad:

Picnic Experience (General)

• Combo 2 días: ₡65.000 por día

• Entrada por 1 día: ₡80.000

Venta por medio de eTicket.



Jogo Deck

• Combo 2 días: ₡80.000 por día

• Entrada por 1 día: ₡95.000

Venta por medio de eTicket.



Picnic Pass (Frente al escenario)

• Combo 2 días: ₡95.000 por día

• Entrada por 1 día: ₡110.000

Venta por medio de eTicket.



Mesas VIP BAC Credomatic

• Combo 2 días: ₡150.000 por día, por persona

• Entrada por 1 día: ₡180.000 por persona

• Mesas para 10 personas

Venta por medio de Jogo.





