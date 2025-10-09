Christian Sandoval y Susanna Peña cantan en dúo: vea el karaoke que armó ‘De Boca en Boca’

¡El estudio de De Boca en Boca se convirtió en escenario de karaoke! La iniciativa surgió del jefe de información del programa, Diego Piñar, quien decidió poner a prueba el talento musical de algunas figuras de Teletica.

﻿

Entre los participantes destacaron los periodistas de Teletica Deportes Radio y la presentadora de Toros Teletica, Susanna Peña, quienes no dudaron en subirse al escenario para interpretar sus temas favoritos (ver video adjunto).

El momento más comentado fue el dúo de Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, y Peña, quienes cantaron La media vuelta de Luis Miguel, llevándose los aplausos del estudio.



Otros momentos destacados incluyeron la interpretación del comunicador deportivo Iand García con El triste y la periodista en solitario con la canción Con los ojos cerrados de Gloria Trevi, acompañada de una coreografía de sus compañeros. Al final, los tres periodistas se disputaron el reconocimiento del karaoke.



El programa contó además con el apoyo de Bismarck Méndez, Mauricio Hoffman y Montserrat del Castillo, conductores de DBEB. No participaron cantando, pero sí animaron el ambiente bailando y haciendo bromas sobre los que se animaron a subir al escenario.



Sin duda, un momento divertido que mostró un lado más relajado y musical de las figuras de Teletica, lejos de las noticias y la rutina diaria.

