Chris Rock lanza fuerte indirecta a Will Smith tras su disculpa

Por Luanna Orjuela Murcia | 1 de agosto de 2022, 15:54 PM

El comediante, Chris Rock, lanzó una fuerte indirecta al actor, Will Smith, tras su disculpa del viernes anterior.



Rock se refirió de manera indirecta horas después de la publicación del video durante una presentación en el Fox Theatre de Atlanta.

"Todo el mundo está intentando ser una puta víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas", dijo.

Recordemos que Will Smith golpeó a Rock luego de que hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia, el pasado 27 de marzo durante los premios Oscar.



"Cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca le han dado un puñetazo en la cara", aseguró Rock.

Además, según el medio El País, Rock invocó la figura de Marion Suge Knight, jefe del sello discográfico Death Row Records, productor de algunas de las más grandes estrellas del hip hop, como Dr. Dre o Snoop Dogg, y que conoció la prisión en los años noventa, condenado por violación, y en los 2000 por saltarse la libertad condicional golpeando a un aparcacoches.

Partiendo de la historia de Suge, Rock se refirió a Will Smith como "Suge Smith" al decir: “Incluso cuando 'Suge' Smith me pegó un bofetón, fui a trabajar al día siguiente, porque tengo hijos”.

En otra presentación de la misma gira, Rock también dijo: "No soy una víctima. Sí, esa mierda dolió. Pero me quité esa mierda de encima y fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por una cortadura de papel".