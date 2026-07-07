Chris Hemsworth, reconocido por su papel de 'Thor', vacaciona en Costa Rica
La información fue confirmada por la Oficina de Migración y Extranjería tras la consulta de este medio.
El actor australiano Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra de vacaciones en Costa Rica.
La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó su ingreso al país tras una consulta realizada por este medio.
De acuerdo con reportes enviados por usuarios a Teletica.com mediante redes sociales, Hemsworth permanece en Santa Teresa, uno de los principales destinos turísticos del país.
Hemsworth es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Alcanzó fama mundial por su papel de Thor en las películas de Marvel. También protagonizó producciones como Extraction, Rush, Furiosa: A Mad Max Saga y Men in Black: International.
El actor suele realizar viajes con su familia y mantiene un estilo de vida ligado al deporte, el surf y las actividades al aire libre. Costa Rica es un destino frecuente para figuras internacionales debido a sus playas, biodiversidad y oferta turística.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la duración de su visita ni sobre las actividades que realizará durante su estancia en el país.