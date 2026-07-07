Chris Hemsworth, reconocido por su papel de 'Thor', vacaciona en Costa Rica

El actor australiano Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra de vacaciones en Costa Rica.

La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó su ingreso al país tras una consulta realizada por este medio.



De acuerdo con reportes enviados por usuarios a Teletica.com mediante redes sociales, Hemsworth permanece en Santa Teresa, uno de los principales destinos turísticos del país.

Fanáticas ticas con Hemsworth en Costa Rica.​

Hemsworth es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Alcanzó fama mundial por su papel de Thor en las películas de Marvel. También protagonizó producciones como Extraction, Rush, Furiosa: A Mad Max Saga y Men in Black: International.

El actor suele realizar viajes con su familia y mantiene un estilo de vida ligado al deporte, el surf y las actividades al aire libre. Costa Rica es un destino frecuente para figuras internacionales debido a sus playas, biodiversidad y oferta turística.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la duración de su visita ni sobre las actividades que realizará durante su estancia en el país.



