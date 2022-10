Choché: "Si usted quiere hacer algo y que no lo critiquen, mejor quédese en la casa"

Por Michelle Naranjo Barboza | 24 de octubre de 2022, 16:15 PM

Bernardo "Choché" Romano cumplió el sueño de ser Dj en un evento de peso: los dos conciertos del artista Daddy Yankee en Costa Rica.

El conocido presentador de televisión es baterista y percusionista desde que tiene seis años y ya lleva algunos desarrollándose como disc jockey.

Por su profesión, Romano siempre ha sido muy cercano a la música y ha trabajado con un sin fin de Djs; por lo que hace siete años tomó clases con Dj Zomak y su padre, Mario Castro.



Con el paso de los años, el también comediante compró equipo propio e inició en su casa, para relajarse, en eventos familiares, fiestas de amigos e, inclusive, en eventos a los que asistía como animador.



Sin embargo, este fin de semana en el Estadio Nacional, mientras el conductor ocasional de ¡Qué buena tarde! alcanzaba una de sus metas, las críticas no faltaron.



"En cuanto a las críticas... ¿Qué te puedo decir? Si usted no quiere que lo critiquen, no haga nada… Al final de cuentas, que a uno le digan que hay mejores Djs, que hay otra gente, que esto, que el otro... pues sí, pero no estaban, ¿qué hacemos?", indicó a este medio.

Algunos comentarios, de usuarios que minimizaron su trabajo, encendieron las redes sociales; sin embargo, la felicidad de "Choché" no se ve opacada por esa situación.

"Por la bendición, la argolla, los astros, la gracia de Dios, como usted quiera llamarlo, el que estaba era yo. Si usted quiere hacer algo en su vida y no quiere que lo critiquen... papi, se jodió, mejor quédese guardado en la casa", agregó.



El humorista también comentó que seguirá trabajando como Dj y que ya tiene unos cinco shows agendados, con empresas privadas, para el mes de diciembre.