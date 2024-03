"Choché" Romano valora someterse a cirugía para perder peso

Bernardo "Choché" Romano considera someterse a una operación para perder peso, específicamente, una manga gástrica.

Así lo aseguró durante una entrevista con Teletica.com, luego de que sus seguidores en redes sociales le consultaran sobre una operación que se realizaría.

"A lo largo de mi vida, he tenido éxito en muchas áreas, pero el peso siempre ha sido un reto. Estoy analizando ambas opciones antes de tomar una decisión”, dijo el humorista.

Sin embargo, Romano dejó claro que llevará a cabo el proceso de mejorar su estilo de vida al menos por tres meses. Si no llega a funcionar, está decidido a realizarse la operación, la cual se haría dentro del país con un cirujano bariátrico.

“Aquí hay uno de los mejores cirujanos a nivel regional, de apellido Zafrani, que ha hecho cientos de operaciones. No tiene ningún paciente que haya pasado al otro lado del arcoíris (dijo entre risas), espero no ser el primero, pero no, sería acá local, la operación”, dijo el presentador.