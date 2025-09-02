Chloe Malle sucede a Anna Wintour al frente de la Vogue en EE. UU.

La franco-estadounidense Chloe Malle sucede a Anna Wintour en la dirección editorial de la versión en Estados Unidos de Vogue, anunció este martes el propietario de la revista, el grupo estadounidense Condé Nast.



El anuncio en junio de la partida de Anna Wintour, de 75 años, hizo mucho ruido. Figura emblemática de la moda que inspiró al personaje principal de la película "El diablo se viste en Prada", Wintour dirigía la redacción de Vogue U.S. desde hacía 37 años y continúa al frente de la revista a escala internacional.

​"Malle será responsable de la dirección creativa y editorial del título y se une al equipo de dirección compuesto por diez responsables de contenido editorial a escala mundial bajo la autoridad de Anna Wintour. Su nombramiento tomará efecto de inmediato", precisa un comunicado.

Chloe Malle, de 39 años, llegó a Vogue en 2011 y ocupaba el puesto de directora editorial del portal internet Vogue.com desde 2023.