“Chino”, el tico de 88 años que será parte del show del medio tiempo en Super Bowl LX

Raúl Zúñiga, conocido como “Chino”, será uno de los costarricenses que participará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, al integrarse como bailarín en el show encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny.



Zúñiga, de 88 años y residente en Los Ángeles, California, representará a Costa Rica como bailarín de salsa y dance hall durante el evento deportivo que se realizará este domingo 8 de febrero. Su participación fue confirmada a Teletica.com por su esposa, Lilliana Sandí, quien brindó detalles sobre el proceso que llevó al costarricense a formar parte de esta producción internacional.



Según explicó Sandí, la oportunidad surgió a través de su hija, quien es bailarina profesional y cuenta con experiencia en eventos artísticos.

“Mi hija es bailarina profesional, fue por medio de ella que logró estar en el show porque ella tiene muchos años de estar en eventos y actividades”, señaló. Indicó que su hija asistió a las audiciones en Los Ángeles junto a su compañero de baile, y días después recibieron información por parte de la coordinación del espectáculo.

Don Raúl cuando iba para uno de los ensayos.

“Escucharon que necesitaban personas en Los Ángeles que fueran bailarines y, posteriormente, la coordinadora de Bad Bunny dijo que necesitaban abuelitos”, relató Sandí. Ante esta solicitud, la familia envió material audiovisual de Zúñiga bailando. “Nos pidieron fotos de nosotros bailando, hicimos un baile y unos amigos nos ayudaron a grabar; hicimos el paquete y lo mandamos porque querían personas mayores”, agregó.



La confirmación llegó pocos días después. “Mi hija nos dijo que tenía una sorpresa y que había recibido un email donde le informaban que mi esposo iba a ser parte del show de Bad Bunny. Eso fue un jueves y el lunes siguiente él ya tenía que presentarse a los entrenamientos”, comentó Sandí.



Zúñiga inició ensayos en Los Ángeles y posteriormente fue trasladado a Santa Clara, donde se realizaron prácticas en el estadio junto al resto del elenco. “Luego se trasladaron al estadio para ensayar con todos los bailarines. Son más de 400 personas, todos los días ensayando”, explicó. De acuerdo con su esposa, el costarricense se presentará en la última canción del espectáculo, titulada “Baile inolvidable”. “Él va a presentar salsa y dance hall, en una parte que es como un matrimonio en Puerto Rico”, detalló.

La preparación para el evento se extendió por aproximadamente dos semanas y media. “Como él tiene el don de bailar, se le hizo más fácil”, afirmó Sandí, quien también mencionó que su esposo le comentó que habrá una participación adicional. “Hoy me dijo que va a haber una sorpresa porque lo escogieron para algo más, pero no sé qué será”, indicó.



Zúñiga y Sandí residen en Norwalk, California, y la familia se reunirá para observar el espectáculo. “Nos vamos a reunir en pantalla grande con comida; van a estar mis nietos, los hijos, la familia y amigos para verlo”, señaló. Sobre el estado de ánimo del bailarín, comentó: “Yo estoy muy emocionada, mi esposo está tranquilo. Él se fue solo, está en un cuarto con comida esperando el show”.



Sandí destacó la magnitud del evento y la experiencia vivida durante los ensayos. “Mi esposo nunca se imaginó esto, porque es un evento muy grande e importante. Ver cómo quitan y ponen el escenario tan rápido es impresionante. Bad Bunny es algo que ha movido a todo el mundo”, expresó. También resaltó la edad de Zúñiga como un elemento significativo. “Mi esposo con 88 años bailando es algo inimaginable. Él me dice que eso es lo que más le gusta”, agregó.



De acuerdo con la información brindada, en el espectáculo participarán varias parejas adultas mayores, así como niños. Además, Sandí confirmó la presencia de otro costarricense. “Hay otro tico que va a llevar la bandera de Costa Rica y también será parte del show. Cuando se vieron, se emocionaron mucho, se abrazaron. Es algo muy lindo que haya dos costarricenses en este gran evento”, relató.



El otro costarricense que participará en el espectáculo del medio tiempo es el bailarín Ronald Hidalgo Ospina. Su presencia fue confirmada a este medio por su esposa, Angie Gamboa.

