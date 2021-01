'Chica Bond' Tanya Roberts en estado "crítico", según publicista

Los Angeles, Estados Unidos | La ex "chica Bond" y estrella de la serie de televisión "That's '70s Show" Tanya Roberts luchaba por su vida el lunes en un hospital de Los Ángeles, informó su publicista.



Mike Pingel había sido citado por la prensa estadounidense horas antes diciendo que había muerto.



Pero le dijo a la AFP que los reportes fueron resultado de un "falla en la comunicación" con la pareja de Roberts, Lance O'Brien.



La actriz permanece en estado "crítico" en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, agregó.



Una portavoz del hospital se negó a confirmar o desmentir la identidad de cualquier paciente bajo una política que obedece a leyes sobre la privacidad.



Roberts es más conocida por su papel como la geóloga Stacey Sutton en la película de James Bond "A View to a Kill", que protagonizó Roger Moore en su última encarnación del agente 007.



Además de esa película protagonizó otras como "The Beastmaster", una fantasía de 1982, y "Sheena: Reina de la Selva", una versión femenina de Tarzán que fue nominada a cinco Premios Golden Raspberry (parodia de los Óscar que premia lo peor del cine estadounidense), pero que con el tiempo se ha transformado en un filme de culto.



En la actualidad es probablemente más conocida por su papel en la serie cómica de televisión "That's '70s Show" -protagonizada por Mila Kunis y Ashton Kutcher-, donde hizo el papel de Midge Pinciotti, la no muy inteligente madre de Donna, interpretada por Laura Prepon.



Roberts nació en el Bronx, Nueva York, en 1955 e hizo algunos trabajos como modelo y en comerciales antes de lograr su primera gran oportunidad como actriz en la última temporada de la serie "Los Ángeles de Charlie", donde encarnó a la investigadora privada Julie Rogers, que asistía a las tres protagonistas.



"Fue mi primer trabajo estable, y lanzó mi carrera", dijo Roberts en su sitio de internet.

