Chemicide encabezará gira por Canadá con ocho conciertos en abril

La banda costarricense de thrash, Chemicide, realizará en abril una gira por Canadá, donde ofrecerá ocho conciertos en distintas ciudades del noreste del país.

Será la tercera vez que el grupo visita territorio canadiense, pero en esta ocasión lo hará como banda estelar de la gira, consolidando su crecimiento dentro de la escena internacional.

El recorrido incluye presentaciones en ciudades como Trois-Rivières, Quebec City, La Baie, Rimouski, Bathurst, Sherbrooke, Montreal y Ottawa, entre el 2 y el 10 de abril.

Chemicide se formó en 2011 y cuenta con un EP y cinco discos de larga duración publicados bajo distintos sellos internacionales. Actualmente, la agrupación está firmada con Listenable Records.

Su más reciente producción, Violence Prevails, lanzada el 28 de febrero de 2025, se convirtió en el trabajo más exitoso de la banda hasta la fecha, tanto en ventas como en reconocimiento de la crítica especializada.





El álbum ha sido destacado por medios internacionales como Metal Hammer, Rock Hard y Sweden Rock.

En los últimos años, la banda ha mantenido una agenda activa con más de 60 conciertos anuales, lo que le ha permitido participar en festivales internacionales como Pitfest, Into the Grave, MetalDays, In Flammen, Rock al Parque y México Metal Fest.

Además, ha compartido escenario con agrupaciones de alto perfil como Destruction, Killswitch Engage, Municipal Waste y Cattle Decapitation.