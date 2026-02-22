Chef tica cumple su sueño: le entrega queque a Daddy Yankee en Costa Rica

No fue en un concierto ni en un camerino… fue en pleno testimonio en Costa Rica donde una chef tica se atrevió a cumplir un sueño muy personal.

Andrea Meza llegó con un queque hecho por sus propias manos para Daddy Yankee, hoy Raymond Ayala. Pero no era cualquier pastel: llevaba una figura tipo Funko del cantante como detalle especial, pensado con cariño y creatividad.

El ícono del reguetón, que antes llenó estadios y marcó generaciones con "La Gasolina", recibió el gesto con humildad. Aceptó el queque, abrazó a la chef y compartió unos minutos con los ticos que se acercaron a saludarlo.

El momento fue captado por el periodista Ariel Chávez, del medio digital El Show de Ariel.

La actividad reunió a seguidores y también a rostros de la farándula costarricense que no quisieron perderse el testimonio del artista puertorriqueño, quien hoy habla de fe, propósito y de vencer los miedos.