Chef tica cumple su sueño: le entrega queque a Daddy Yankee en Costa Rica
El ícono del reguetón, que antes llenó estadios y marcó generaciones con "La Gasolina", recibió el gesto con humildad.
No fue en un concierto ni en un camerino… fue en pleno testimonio en Costa Rica donde una chef tica se atrevió a cumplir un sueño muy personal.
Andrea Meza llegó con un queque hecho por sus propias manos para Daddy Yankee, hoy Raymond Ayala. Pero no era cualquier pastel: llevaba una figura tipo Funko del cantante como detalle especial, pensado con cariño y creatividad.
El ícono del reguetón, que antes llenó estadios y marcó generaciones con "La Gasolina", recibió el gesto con humildad. Aceptó el queque, abrazó a la chef y compartió unos minutos con los ticos que se acercaron a saludarlo.
El momento fue captado por el periodista Ariel Chávez, del medio digital El Show de Ariel.
La actividad reunió a seguidores y también a rostros de la farándula costarricense que no quisieron perderse el testimonio del artista puertorriqueño, quien hoy habla de fe, propósito y de vencer los miedos.