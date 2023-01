Chef Sophia sobre su embarazo: "Yo creo que es niña"

"Leí que solo el 20% de las mujeres no sufre de achaques, náuseas y vómitos en el primer trimestre y yo he sido de esas suertudas, no he tenido nada de eso. Solamente el típico sueño y cansando, siempre he ido a mil por ahora y esto ahora me baja las revoluciones. Ya la energía me rinde menos. Pero lo estoy disfrutándolo demasiado, y más bien muy agradecida que no he tenido que pasar por nada negativo hasta el momento", agregó.