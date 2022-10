Chef Daniel intentará subir el Everest: “Mi familia me está apoyando al máximo”

El chef y coach costarricense, Daniel Vargas, intentará subir el Monte Everest, el punto más alto de la Tierra (8.848 m.), en marzo del próximo año.



En octubre, inició la recta final para tratar de convertirse en el segundo costarricense en alcanzar la cumbre, el primero fue el alpinista Warner Rojas, en mayo de 2012.



Vargas aseguró a Teletica.com que tendrá muchas dificultades; pero la más grande será estar lejos de sus seres queridos, quienes lo apoyan en esta aventura.

"Mi familia me está apoyando al máximo en este proceso y sin ellos no podría estar haciendo este reto. Todos ellos son lo más importante que tengo y su apoyo es indispensable. Tendré muchas dificultades, como lo son el frío y la altura; pero, en lo personal, la dificultad más grande que voy a tener es estar tantos días lejos de la gente que amo", comentó el ganador de 'Dancing With The Stars' (DWTS).