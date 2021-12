Chayanne: "Yo soy tico... casi, casi"

El reconocido artista puertorriqueño, Chayanne, conversó en exclusiva con Teletica.com y en esa entrevista contó cuándo lanzará nueva música, además de cómo fue su experiencia interpretando al león Clay Calloway en la película 'SING 2'.



El cantante aprovechó para resaltar la importancia que ha tenido Costa Rica en su carrera musical.

"Yo soy tico... casi, casi", dijo entre risas. "Toda mi vida he ido a Costa Rica, he cantado mis canciones, he sentido un apoyo que me ha ayudado para ir al resto del mundo porque vas creciendo y después poder ir al estadio y oír a la gente, escuchar tus canciones, no sabes cómo el corazón te crece y siento que me va a explotar de la alegría", agregó.

El puertorriqueño fue el encargado de doblar la voz de Clay Calloway, de 'SING 2', un león que se retiró de la música porque falleció su esposa. 

"Me sentí súper bien y estoy haciendo las entrevistas porque Clay Calloway tiene una voz muy grave y no se me reconoce la voz (entre risas). Ha sido una experiencia muy bonita, después de todo lo que hemos vivido por la pandemia. Me llegó la invitación para hacer el proyecto hace como un año y medio, y hasta ahora va a salir la película, estamos todos emocionados y muy contentos, por eso quiero invitarlos para que vayan al cine y que disfruten en familia", comentó el artista.

El intérprete de Atado a tu amor asegura que sí se identifica con el personaje, ya que los dos tuvieron pérdidas de seres queridos.

"Este personaje, Clay Calloway, tuvo esta pérdida y muchas personas que me están viendo saben que cuando mi madre fallece es muy doloroso, Clay Calloway se retira (de la música), pero en mi caso yo continué porque era lo que mami quería, que yo continuara", señaló el cantante boricua.

Chayanne está muy feliz con el resultado de la película y espera que todos la vayan a ver en cines. 'SING 2' se estrenará el próximo 30 de diciembre en Costa Rica.



Sobre su música, en exclusiva Chayanne nos adelantó que está grabando nuevos temas para lanzarlos el próximo año.

"Sí estoy trabajando nueva música, ya tengo varios temas grabados y voy a seguir grabando; ahora en Navidad grabo otro tema y ya para el próximo año, si Dios quiere, estamos sacando nuevos temas, cosa que me hace muy feliz y espero que a la gente le guste porque uno hace las cosas con amor y súper agradecido con todo el apoyo, en Costa Rica ni hablar, los ticos y las ticas han sido súper especiales", finalizó.

Si desea más detalles, puede ver la entrevista adjunta.