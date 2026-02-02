Chayanne en Costa Rica: ¿Cuánto costará ver en vivo al “papá de América”?

Costa Rica volverá a vibrar al ritmo de uno de los artistas más queridos de la música latina. Chayanne confirmó su regreso al país con un concierto, el próximo 22 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026.

Esta será la segunda vez que el puertorriqueño se presente en el país con esta gira, luego de su exitoso concierto en abril de 2025, cuando enamoró al público en una noche cargada de romance, nostalgia y energía en el mismo recinto.

En aquella ocasión, el llamado “papá de América” ofreció un recorrido por sus grandes éxitos como Salomé, Provócame, Boom boom, Atado a tu amor, Tiempo de vals y Torero, además de un emotivo segmento acústico que dejó claro que su voz y conexión con el público siguen intactas.

Precios de las entradas

Las entradas estarán disponibles a través de eticket.cr y los precios, según la localidad, serán los siguientes (impuestos incluidos):

Experiencia: ₡174.000.

Silla Oro: ₡144.500.

Silla Plata: ₡108.500.

Silla Bronce: ₡70.500. ﻿

Platea: ₡58.500.

Balcón: ₡51.500.

Sombra: ₡44.000.

Gradería General: ₡34.500.

Todas las localidades cuentan con la opción de Tasa Cero a tres meses con tarjetas del BAC.

Fechas de preventa

La venta de entradas se realizará en tres etapas:

Preventa AMEX: 3 de febrero al mediodía.

Preventa BAC: 6 de febrero al mediodía.

Venta general: 9 de febrero al mediodía.

Evento autorizado por el MEIC

El concierto ya cuenta con la aprobación oficial del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Mediante la resolución administrativa DAC-DECVP-RE-0043-2026, se autorizó el plan de ventas del espectáculo, que estará a cargo de la productora Grupo Creativo Ardon S.A.

Según lo informado, se pondrán a la venta 30.462 entradas, más 1.440 cortesías, para un total de 31.902 boletos.

El evento se realizará el 22 de mayo de 2026, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Nacional.

El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya cuentan los días para volver a corear sus canciones y vivir una nueva noche inolvidable junto a uno de los íconos más importantes de la música latina. Chayanne promete, una vez más, hacer bailar y suspirar a Costa Rica.



