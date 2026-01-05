Chalamet impulsa su candidatura al Óscar con victoria en los Critics Choice Awards

La campaña de Timothée Chalamet rumbo a los Óscar recibió un fuerte impulso este domingo, luego de que el actor se alzara con el premio a mejor actor por su papel en 'Marty Supreme' durante los Critics Choice Awards, la primera gran gala de la temporada de premios de Hollywood de este año.

Chalamet superó a su principal rival, Leonardo DiCaprio, cuyo bullicioso thriller político 'Una batalla tras otra' se llevó el máximo galardón de la noche a mejor película, además de mejor dirección y mejor guion adaptado para Paul Thomas Anderson.

En 'Marty Supreme', Chalamet interpreta a un campeón de tenis de mesa de la década de 1950, consumido por ambiciones desmedidas. La cinta, dirigida por Josh Safdie ('Uncut Gems'), está libremente inspirada en la vida de Marty Reisman, una figura del tenis de mesa convencida de que podía alcanzar fama y fortuna a través de un deporte poco popular en Estados Unidos.

Gracias a una singular campaña viral encabezada por el actor franco-estadounidense, la película se convirtió en un éxito mundial inesperado.

​“Josh, hiciste una historia sobre un hombre defectuoso con un sueño con el que es fácil identificarse”, expresó Chalamet al recibir el premio. “No sermoneaste al público sobre lo que está bien o mal, y creo que todos deberíamos contar historias así. Gracias por este sueño”, agregó.

El actor, de 30 años, no ha ocultado en el pasado su ambición de ganar múltiples premios de la Academia y ahora se perfila como el gran favorito para la ceremonia de los Óscar, que se celebrará el próximo 15 de marzo.

Carrera hacia los Óscar

Los galardones otorgados por el mayor grupo de críticos de Norteamérica suelen dar un impulso clave a las campañas cinematográficas conforme se acerca la votación de los Óscar.

Este año, los Critics Choice Awards ocuparon el codiciado primer fin de semana de la temporada de premios, espacio que tradicionalmente pertenece a los Globos de Oro, programados para el próximo fin de semana en Beverly Hills.

Jessie Buckley fue reconocida como mejor actriz por su trágica interpretación de la esposa de William Shakespeare en el drama de época 'Hamnet'.



Jacob Elordi ganó el premio a mejor actor de reparto por su papel del Monstruo en 'Frankenstein', producción que también obtuvo tres premios técnicos.



Amy Madigan fue galardonada como mejor actriz de reparto por su rol villanesco en la cinta de terror 'Weapons'.

El exitoso musical animado de Netflix 'KPop Demon Hunters' ganó los premios a mejor película animada y mejor canción.

Por su parte, 'Sinners', una película de terror de época considerada una de las principales contendientes de la temporada, se llevó los premios a mejor guion original, mejor joven actor, mejor música, mejor reparto y mejor elenco.

La sátira hollywoodense 'The Studio' ganó como mejor comedia, mientras que el drama adolescente centrado en un asesinato, 'Adolescence', fue reconocido como mejor miniserie.

El premio a mejor talk show fue para Jimmy Kimmel, quien bromeó sobre su enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido el año pasado y que derivó en su salida temporal del aire.

“Gracias, señor presidente, por todas las cosas ridículas que hace cada día”, ironizó Kimmel.

Durante el monólogo de apertura, la presentadora Chelsea Handler rindió homenaje al fallecido Rob Reiner, a quien describió como “el tipo más amable de Hollywood”. Reiner y su esposa, Michele, fueron hallados muertos a puñaladas en su residencia de Los Ángeles el mes pasado.