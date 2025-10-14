Centro de Convenciones se convertirá en la capital del vino el próximo fin de semana

Costa Rica se prepara para recibir a los amantes del vino en ExpoVino 2025, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre en el Centro de Convenciones. Con más de 500 bodegas internacionales representadas por 25 distribuidores, el evento promete una experiencia sensorial, cultural y gastronómica única.

Con la entrada, los asistentes recibirán una copa para recorrer los distintos stands y degustar vinos de diversas regiones del mundo. Además, podrán interactuar con enólogos y expertos que viajarán especialmente al país para compartir sus conocimientos, historias y secretos sobre cada etiqueta.

​“Queremos que el público viva un viaje sensorial, pero también cultural y humano. Cada vino es una historia y ExpoVino es la plataforma para descubrirla de primera mano”, destacó Karl Hempel, director del evento.

Durante ambos días, los visitantes podrán disfrutar:

​Catas privadas con cupo limitado, donde se exploran regiones y cepas en profundidad (con costo adicional).

Gastronomía gourmet, con propuestas de Iberik, Reina Margot y Quesos Le Chaudron.

Espacios de socialización diseñados para relajarse y compartir con amigos.

Precios exclusivos de feria, para llevarse botellas o cajas completas a casa.

El jueves 23 de octubre, un día antes de la apertura general, ExpoVino abrirá exclusivamente para compradores de restaurantes, hoteles, bares, supermercados y licoreras.

La entrada incluye copa de degustación y acceso a más de 500 bodegas y los precios van desde $60. Estos tiquetes suelen agotarse rápidamente, ya que en ediciones anteriores se vendieron al 100%, por lo que se recomienda adquirirlas cuanto antes en www.expovinocr.com.

ExpoVino 2025 no solo es un escaparate para profesionales del vino, sino también un punto de encuentro cultural y social, donde cada copa es una oportunidad para aprender, conversar y compartir.