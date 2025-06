¿Censura en vivo? Expulsan de programa televisivo a joven que acusó a Alejandro Sanz

Una denuncia que pretendía hacerse pública en televisión terminó con censura en vivo. La joven Ivet Playà fue expulsada del programa De viernes, en España, luego de intentar relatar su experiencia íntima con el cantante Alejandro Sanz, a quien acusó de haberla manipulado emocionalmente cuando, según afirma, mantuvieron una relación que inició a sus 18 años.

Según informó People en Español, Playà apareció en el espacio televisivo dispuesta a contar lo que calificó como una “pesadilla”, pero sus declaraciones fueron rápidamente interrumpidas por los conductores Santi Acosta y Beatriz Archidona, quienes la silenciaron al considerar que sus afirmaciones no podían expresarse en ese formato.

​“Estoy bloqueada emocionalmente, no solo por mi historia, sino por otros testimonios que he leído. No soy la única”, respondió ella.