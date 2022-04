Celine Dion pospone su gira europea por problemas de salud

La cantante canadiense Celine Dion anunció el viernes el aplazamiento hasta 2023 de las fechas de los conciertos en Europa de su gira "Courage World", debido a sus persistentes problemas de salud.



"Me siento un poco mejor (...) pero todavía tengo espasmos", explicó Dion en un comunicado de prensa, donde informó a sus seguidores sobre las severas contracciones musculares involuntarias que comenzó a experimentar a fines del año pasado.



"Siento mucho tener que volver a cambiar las fechas de la gira europea; la primera vez fue por la pandemia, ahora es por mi salud", dijo la cantante de 54 años.



"Para subir al escenario, tengo que estar a tope. Para ser sincera, no puedo esperar, pero aún no estoy preparada. (...) Estoy haciendo todo lo posible por volver al 100% (...), porque eso es lo que se merecen", sostuvo.



Esta gira de la ganadora del Grammy es la primera sin su marido y mánager René Angelil, quien falleció de cáncer en 2016.



Dion alcanzó a dar los primeros 52 recitales de su gira mundial antes del inicio de la pandemia de covid-19, a principios de 2020. En enero anunció que cancelaba la etapa norteamericana por problemas de salud.



Al hablar directamente a sus seguidores en un video online y con la voz quebrada por la emoción, Dion les agradeció su comprensión y apoyo.



"La buena noticia es que estoy un poco mejor, pero (la recuperación) va muy lenta y es muy frustrante para mí", dijo con los ojos llorosos y luego lanzó un suspiro.



"Aprecio su lealtad", aseguró.



