Céline Dion anuncia otros 10 conciertos en París en 2027

La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes una nueva serie de 10 conciertos en París para mayo de 2027, una ampliación de su esperada residencia en la capital francesa debido a la alta demanda de entradas por parte de sus seguidores.



Las nuevas presentaciones se realizarán entre el 8 y el 29 de mayo de 2027 y fueron añadidas para "responder a la demanda sin precedentes de los fans", según informó el equipo de la artista mediante un comunicado.



La decisión llega luego de que numerosos seguidores no lograran adquirir boletos para los 16 conciertos programados en la Défense Arena, ubicada en las afueras de París. Estas actuaciones comenzarán el próximo 12 de septiembre y se extenderán durante cinco semanas.



Para acceder a las entradas de las nuevas fechas, los organizadores indicaron que se habilitarán franjas horarias especiales para un número limitado de personas previamente registradas en la preventa oficial de la cantante o de la sala de espectáculos.



Dion, de 58 años, confirmó a finales de marzo su regreso a los escenarios tras seis años alejada de las presentaciones en vivo.



La intérprete se vio obligada a interrumpir la gira que inició en 2019 debido primero a la pandemia y posteriormente a problemas de salud. Desde 2022 enfrenta el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que provoca rigidez muscular y dolorosos espasmos.



A pesar de esta condición, la artista protagonizó uno de los momentos más recordados de los Juegos Olímpicos de París 2024 al interpretar la canción 'Himno al amor', de Édith Piaf, desde la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura.



Debido a su estado de salud, la ganadora de cinco premios Grammy tuvo que posponer en varias ocasiones su regreso a los escenarios, inicialmente previsto para 2025.

