Celia Cruz entrará al Salón de la Fama del Rock & Roll junto con Phil Collins y Oasis

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha dado la bienvenida a 18 nuevos miembros, según una lista publicada por la institución con sede en Cleveland. Entre los artistas homenajeados se encuentran Phil Collins, Queen Latifah, Oasis, Sade, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division, MC Lyte, Rick Rubin y Wu-Tang Clan.

Los homenajeados póstumos son Celia Cruz, Fela Kuti, Gram Parsons, Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller, Ed Sullivan y el cantante y productor musical Luther Vandross, fallecido en 2005.

Los músicos serán incorporados simbólicamente al Salón de la Fama en una ceremonia el 14 de noviembre. Para ser elegible, el primer lanzamiento de un artista debe haber sido hace al menos 25 años.

Segundo reconocimiento para Phil Collins

Phil Collins fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2010 como miembro de la banda Genesis. Ahora recibe este reconocimiento por su carrera en solitario.

El año pasado se incorporaron siete nuevos miembros al Salón de la Fama: las bandas de rock Bad Company, The White Stripes y Soundgarden; el cantante de rock and roll Chubby Checker; la leyenda del rock y el blues Joe Cocker, fallecido en 2014; la cantante Cyndi Lauper (72 años) y el dúo de hip-hop Outkast.