Celebridades se reúnen en eventos prenupciales del heredero del hombre más rico de Asia

El hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, celebra este fin de semana la etapa final de la boda de su hijo, Anant Ambani, quien se casará con la hija de un magnate de las farmacéuticas asiáticas.



Ambani y Radhika Merchant, nombre de la novia, tienen cuatro meses de estar realizando celebraciones prenupciales, las cuales han demostrado riqueza y poder en un país con un rápido crecimiento económico y aquejado de tremendas desigualdades.



Celebridades de talla mundial se han presentado a las fiestas ostentosas que han realizado las familiares de la pareja.



En uno de los eventos, que se llevó a cabo en Bombay, Justin Bieber fue el artista invitado. La estrella del pop canadiense recibió 10 millones de dólares por la presentación. Los invitados pudieron disfrutar de hits como What Do You Mean?, Cold Water y Sorry.

En marzo, la pareja celebró una fiesta de preboda de tres días en Jamnagar, con unos 1.200 asistentes, incluidos Mark Zuckerberg y Bill Gates, y con una actuación de Rihanna. A este evento se unió el cantante Nick Jonas, junto a su esposa, Priyanka Chopra.

Dos meses después, organizaron un crucero por el Mediterráneo, de cuatro días, que incluyó actuaciones de Katy Perry, los Backstreet Boys, el rapero estadounidense Pitbull y el DJ David Guetta.



Este sábado y domingo se realizará el matrimonio y se espera que el evento sea la boda del año, caracterizada por el lujo.



Kim y Khloé Kardashian, famosas por su influencia en las redes sociales y por difundir su vida en programas de telerrealidad, llegaron este viernes al evento y publicaron imágenes en Instagram.





No es la primera boda que organiza Ambani. En 2017 hizo una ceremonia similar para su hija, en la que actúo la artista estadounidense Beyoncé.