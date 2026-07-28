CEDES Don Bosco recibe invitación oficial para Desfile de las Rosas 2027

La banda de CEDES Don Bosco recibió oficialmente la invitación para participar en la edición número 138 del Desfile de las Rosas, que se realizará el próximo 1.º de enero de 2027 en Pasadena, California.

La confirmación llegó por parte de Terry Madigan, presidente del Torneo de las Rosas, quien entregó la invitación formal a la agrupación costarricense en representación de los 935 miembros y colaboradores de la organización (ver video adjunto).

“Gracias por recibirnos. Estamos muy emocionados de estar aquí esta mañana y maravillados con la belleza natural de Costa Rica y la cálida bienvenida que hemos recibido. Estamos ansiosos por conocer su país y la histórica ciudad de San José. Nos emociona especialmente conocer a los estudiantes y al personal docente, y aprender más sobre los más de 60 años de excelencia, pasión, amistad y, sobre todo, familia que representa CEDES Don Bosco. También esperamos darles la bienvenida a cada uno de ustedes a la familia del Rose Parade”, expresó el jerarca del Torneo de las Rosas.

Maddigan recordó que las bandas de marcha forman parte esencial de esta tradición desde sus inicios, en 1889, y destacó la relevancia que tiene para agrupaciones de todo el mundo formar parte del desfile.

Para esta edición del desfile participarán 22 bandas. De ellas, 14 fueron seleccionadas entre casi 100 aplicaciones provenientes de diferentes países.

Entre las agrupaciones internacionales que estarán presentes destacan las representantes de Puebla, México; Kyoto, Japón; y CEDES Don Bosco, que llevará la representación de San José, Costa Rica.

El director de la banda costarricense, Luis Fernando Solano, aseguró que participar en este evento representa una gran responsabilidad, pero destacó la preparación y disciplina de los integrantes.

“Como ahora lo mencionaban, es una gran responsabilidad, pero sabemos que con tanto talento y disciplina que tienen vamos a salir adelante y poder representar a Costa Rica y la institución de la mejor manera”, afirmó Solano.



Durante la presentación también se dio a conocer el lema que acompañará la participación de la banda: “Somos reflejo del pura vida”, además de algunos de los uniformes y vestuarios que utilizarán los estudiantes durante el desfile.