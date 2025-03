‘Casting the Atlantic’ regresa con su segunda edición esta semana

Casting the Atlantic, el evento de modelaje más grande de Centroamérica y el Caribe, anuncia su esperada segunda edición, que se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de 2025 en San José, Costa Rica.

Tras su exitoso debut en 2021, este evento vuelve con una propuesta más ambiciosa para seguir impulsando el talento latinoamericano en la industria de la moda global.



El Hilton La Sabana será el epicentro de los castings, donde los aspirantes podrán presentarse ante algunas de las agencias de modelaje más influyentes del mundo. Entre las casas confirmadas están IMG Models, que representa a figuras como Bella y Gigi Hadid; Flash Models Istanbul, Wanted & Bang, UNO Models y Success Models. La actividad ofrece una plataforma única para los modelos emergentes de la región, brindándoles la oportunidad de firmar contratos internacionales y trabajar en las pasarelas más prestigiosas.



En su primera edición, Casting the Atlantic atrajo a más de 3.500 aspirantes y se logró que 24 modelos firmaran contratos internacionales con agencias de primer nivel. Algunos de estos acuerdos alcanzaron los $15.000 y llevaron a los seleccionados a trabajar en campañas y desfiles en Europa, Asia y Norteamérica.



El evento no solo se enfocará en los castings, sino que también integrará la moda y el arte en un cierre espectacular en el Museo de Arte Costarricense, donde diseñadores regionales exhibirán sus creaciones en un desfile exclusivo.



Las personas interesadas en participar pueden encontrar los requisitos e inscribirse a través de las plataformas oficiales de Casting the Atlantic (@castingtheatlantic) o mediante este enlace.