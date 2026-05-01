Cartago se llenará de arte y cultura con la segunda edición del Festival Calicanto

Tours por toda la ciudad, música, danza, arte escénico, exposiciones de arte y hasta un concierto de cierre. Todas estas actividades gratuitas llegarán a Cartago a partir de este domingo y hasta el próximo 10 de mayo, como parte de la segunda edición del Festival Calicanto.

El evento tendrá diferentes sedes: Museo Municipal de Cartago, el Anfiteatro Municipal, la Casa de la Cultura, el Centro Cívico por la Paz, el Colegio Universitario de Cartago, Casa Jiménez Sancho, Casa de la Ciudad, Biblioteca Pública, Centro de la Cultura Cartaginesa, Centro de las Artes del TEC, Centro Cultural Victoria, Plaza Mayor, Templo Inconcluso de Santiago Apóstol (Ruinas de Cartago), entre otras.

“Iniciamos el 3 de mayo, con la inauguración en el Museo Municipal y, a partir de esta fecha, hasta el 10 de mayo, tendremos un sinnúmero de actividades para que los cartagineses y quienes nos visitan puedan disfrutar de distintas manifestaciones artísticas en su máximo esplendor”, resaltó el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda.

Como parte de la agenda de actividades, se contemplan los actos conmemorativos al 116 aniversario del terremoto de Cartago, este lunes 4 de mayo en Plaza Mayor.

La agenda de actividades será la siguiente:

Domingo 3 de mayo

6 p. m. Inauguración del Festival Calicanto 2026.

Kenny & Melany - UN CONCIERTO POP.

Lugar: Museo Municipal de Cartago.

Lunes 4 de mayo

5:30 p. m. Acto de conmemoración del terremoto de Santa Mónica (116 años).

Lugar: Plaza Mayor de Cartago.

6 p. m. Recorridos patrimoniales virtuales. Salida del Museo Municipal de Cartago.

Dirigido a: todo público

Entrada libre y sin costo, inscripción previa: https://reglinea.muni-carta.go.cr / (Dependencia Oficina de Turismo).

Martes 5 de mayo

2 p. m. Taller Cuerpo en Juego. Con el Grupo Expre TEC.

Lugar: Biblioteca Pública de Cartago.

6 p. m. Concierto bailable con La Grande de Cartago.

Lugar: Gimnasio del CUC.

Dirigido a: todo público.

Entrada libre y sin costo (presentar identificación para ingresar al campus).

Miércoles 6 de mayo

9 a. m. Visita guiada teatralizada: Mirar a través del cerrojo.

Lugar: Casa Jiménez Sancho.

7 p. m. Presentación de compañías de teatro.

Teatro Crisantemos, Kachevaches & Teatro Agosto.

Lugar: Centro de la Cultura Cartaginesa.

Jueves 7 de mayo

9:30 a. m. Concierto con Iriria Tsôkölpa.

Lugar: Centro de la Cultura Cartaginesa.

11 a. m. Cuentacuentos: El Mundo Loco de Poli.

Programa Anfiteatro al Mediodía.

Lugar: Anfiteatro Municipal de Cartago.

Entrada libre y sin costo, inscripción previa: https://anfiteatro.muni-carta.go.cr/.

7 p. m. Presentación de compañías de danza.

Danza TEC, Ritmo TEC & Multiverso Creativo.

Lugar: Centro de las Artes, TEC.

Viernes 8 de mayo

1 p. m. CINEFORO: BIRD (Reino Unido, 2024).

Preámbulo: Giras y anfiteatro en su comunidad. Modera: Raquel Gómez Rojas.

Lugar: Casa de la Ciudad.

Dirigido a: principalmente de 12 a 18 años.

4 p. m. CICLO: Una mirada al cine experimental y comunitario. Proyección de cortos costarricenses y encuentro con directores.

Lugar: Casa de la Ciudad.

Dirigido a: de 16 años en adelante.

7 p. m. Cineforo: La piel del agua (Costa Rica, 2024).

Preámbulo: Giras y anfiteatro en su comunidad. Modera: Raquel Gómez Rojas.

Lugar: Casa de la Ciudad.

Dirigido a: de 15 años en adelante.

Sábado 9 de mayo

9 a. m. a 6 p. m. Feria del Libro. Editoriales invitadas y escritores independientes.

Lugar: Casa de la Ciudad.

Libros y cuentacuentos

10 a. m. Cuentos para toda la familia.

10:30 a. m. “La Casona de Llano Grande”.

11 a. m. “El gato y el perro”.

11:05 a. m. “El ogro del malecón viejo”.

Lugar: Casa de la Ciudad.

12:30 p. m. Lectura poética internacional.

Lourdes Montenegro (Chile).

Lugar: Casa de la Ciudad.

1 p. m. Micrófono abierto. Espacio abierto a quienes deseen llegar a leer sus creaciones.

Lugar: Casa de la Ciudad.

2 p. m. Conversatorio “NARRA CARTAGO”.

Fabián Coto Chaves (autor de “Aves Extremas”).

Lugar: Casa de la Ciudad.

2 p. m. Taller Calypso como género musical y tradición oral afrocaribeña. María Laura Stephen y Heyner Ruvera Álvarez.

Lugar: Casa Jiménez Sancho.

3 p. m. Lanzamiento Casa de la Ciudad en 360°.

Oficina Municipal de Turismo Cartago.

Lugar: Casa de la Ciudad.

Dirigido a: todo público.