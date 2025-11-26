Carrozas, bandas y tradición: Teletica transmitirá "Alajuela Brilla 2025"

Alajuela se prepara para recibir a miles de familias en una nueva edición del Festival Alajuela Brilla, que se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 6:00 p.m.

El evento, considerado el inicio oficial de la época navideña en el cantón, promete música, color y alegría en las principales calles de la ciudad. Además, será transmitido por Teletica, Canal 7, y Teletica.com a partir de las 5:45 p. m.

Este año, el festival designó como mariscal al Centro de Enseñanza Especial y Rehabilitación de Alajuela, en reconocimiento a su aporte a la educación y a la inclusión social. La organización destacó que se habilitará una tarima especial para personas con movilidad reducida, cumpliendo con la Ley 7600 y garantizando accesibilidad para más de 300 asistentes.





La jornada festiva arrancará desde las 2:00 p.m. con un pasacalles integrado por 24 bandas y nueve agrupaciones artísticas, que crearán la atmósfera perfecta para el desfile nocturno. La música y el talento nacional serán protagonistas de esta antesala cargada de entusiasmo.

Entre las bandas confirmadas figuran la Banda Municipal de Alajuela-Sarchí, Banda Rítmica de Limón, Banda Municipal de Tibás, Banda Municipal de Nicoya, Mercedes Marching Band, Banda Municipal de Garabito, Banda de Palmar Norte, Chorotegas Latin Band, Banda Firebird Marching Band, Banda Comunal Colima de Tibás, Banda Monseñor Luis Leipold y Banda Municipal de Naranjo, entre otras.

La Municipalidad de Alajuela también anunció la participación de carrozas alegóricas. Una de ellas, ambientada en el fondo marino, será presentada por el municipio. Además, empresas como Florida Ice Farm & Co, Grupo Mutual, DECASA, Banco Nacional, Pequeño Mundo y Corporación Lady Lee (City Mall) se sumarán con sus propias carrozas temáticas.

El recorrido oficial tendrá una ligera variación respecto al año anterior. Iniciará en el Banco Nacional, sucursal Tropicana, avanzará 300 metros al este por Calle Ancha, continuará hacia la Escuela María Pacheco, girará al oeste y finalizará 200 metros antes de las nuevas instalaciones de la Policía Municipal.

Para garantizar el orden, se realizarán cierres preventivos desde el viernes 5 de diciembre a las 7:00 p.m. y cierres totales durante el desfile. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y mantenerse informada por los canales oficiales.

En cuanto a los servicios municipales, se anunció un cambio en la recolección de residuos. El servicio que normalmente se brinda a las 6:00 p.m. se adelantará a las 10:00 a.m. en las zonas cercanas al desfile, con el fin de facilitar la logística y evitar riesgos durante la actividad.

Verónica Vado, organizadora, indicó a Teletica.com que estiman la asistencia de más de 10 mil personas, por lo que se ha diseñado un operativo de seguridad integral. El plan incluye la participación de la Fuerza Pública, el OIJ, el Ministerio Público y la Policía de Tránsito, quienes velarán por la seguridad y regulación vehicular.

La Policía Municipal de Alajuela desplegará 70 oficiales y 25 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos. Además, más de 100 oficiales de seguridad privada estarán distribuidos en cruces peatonales y accesos.

La Fuerza Pública reforzará la seguridad con 150 oficiales en los alrededores del recorrido, mientras que el Cuerpo de Bomberos ubicará unidades en puntos clave para atender cualquier emergencia.

La Cruz Roja Costarricense instalará siete puestos de atención con 50 socorristas voluntarios, y el PANI dispondrá de dos puestos de apoyo familiar para atender situaciones relacionadas con menores.

El festival contará con un anillo de seguridad integral, que abarcará parques y zonas públicas como el Parque Central, Parque Juan Santamaría, Parque Cementerio y FECOSA. Incluso se sumará el Servicio de Vigilancia Aérea para reforzar el monitoreo general.

El Festival Alajuela Brilla 2025 fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el Acuerdo Ejecutivo N.° 189-C del 17 de octubre de 2025. Esta declaratoria reconoce el valor artístico y comunitario del evento, así como su aporte a la identidad local y al sector creativo.

Finalmente, la organizadora Verónica Vado subrayó la importancia del aporte laboral de la comunidad: “El 72% de las personas que trabajan en este festival son de la escuela. Entre constructores de carrozas, escultores, electricistas y artistas locales, se ha generado una sinergia que activa la economía circular y fortalece el sector creativo”.

Con este esfuerzo conjunto, Alajuela se alista para vivir una noche mágica, segura y llena de tradición, reafirmando el espíritu navideño que une a toda la comunidad.