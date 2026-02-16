Carolyn Bessette-Kennedy: la historia detrás del misterioso y trágico ícono estadounidense

Nunca concedió una entrevista oficial, solo existen dos grabaciones de su voz, que suman menos de medio minuto de audio, y falleció en 1999 con tan solo 33 años, tras apenas cinco años de presencia pública. Sin embargo, Carolyn Bessette-Kennedy, parte de una de las parejas doradas más famosas de Estados Unidos, es posiblemente aún más célebre ahora que durante su trágicamente corta vida.

Como la fotogénica novia y luego esposa de John F. Kennedy Jr., marcó tendencia, su imagen acaparó las portadas de todas las revistas y periódicos, y fue comparada con la princesa Diana de Gales. Sin embargo, permaneció desconocida para el público general. Sus críticos la calificaron de altiva y distante. Sus amigos dijeron que simplemente no estaba acostumbrada a la fama.

La ejecutiva de Calvin Klein personificó la tendencia conocida como "lujo discreto" o "riqueza discreta": tonos neutros, sin logotipos llamativos ni etiquetas visibles, elegancia discreta y glamour minimalista. En TikTok hay videos que ofrecen consejos sobre cómo lograr su look, mientras que en Instagram hay cuentas con legiones de seguidores que la veneran.

Bessette también es protagonista de una nueva serie de nueve episodios de Ryan Murphy. Trata sobre el noviazgo y matrimonio de Carolyn y John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense y su esposa Jackie. La serie ya ha causado controversia. Jack Schlossberg, sobrino del difunto JFK Jr., criticó a Murphy por "lucrarse" con la historia de su tío.

Simplicidad meticulosa

Getty Images La elegante y enigmática Carolyn Bessette encarnaba el "lujo tranquilo".

Los fans de Bessette protestaron en internet por unas fotos de la actriz Sarah Pidgeon, quien interpreta en la serie a Carolyn, por lo que insistieron que era un color de pelo incorrecto (Carolyn llevaba el pelo en lo que su colorista llamó un rubio mantequilla), accesorios incorrectos, calzado incorrecto, todo incorrecto.

Sunita Kumar Nair, autora del libro de 2023 CBK: Carolyn Bessette-Kennedy: A Life in Fashion (Carolyn Bessette-Kennedy: una vida en la moda), escribe sobre su estilo: "Su maestría residía en la sencillez de su ropa: un conjunto de prendas cuidadosamente pensadas, meticulosamente ajustadas a una estricta gama de tonos". Camisas blancas impecables, mocasines, gafas de sol de acetato, diademas de carey, Levi's 517 de corte bota y abrigos negros largos se encontraban entre sus prendas básicas. También se la asoció con marcas de alta gama como Yohji Yamamoto, Ralph Lauren, Prada y, por supuesto, Calvin Klein.

La periodista Liz McNeil, coautora del libro JFK Jr: An Intimate Oral Biography (JFK Jr: una biografía oral íntima, publicado en 2024), dijo a la BBC: "Incluso ahora, casi 27 años después, Carolyn da la impresión de que todos se esfuerzan demasiado. Había algo en ella que parecía que no intentaba ser nada más que ella misma. Tenía un ojo increíble para las líneas y los pequeños detalles que eran solo suyos, como el bolso de noche de malla dorada con la camisa blanca abotonada y la falda larga negra de cola de pez. Increíblemente genial. Tenía una estética propia".

Sin embargo, su estilo evolucionó con los años. Una de las imágenes de la serie que causó indignación fue la de la actriz Sarah Pidgeon como Carolyn llevando unas Converse. Los usuarios de Instagram insistieron en que nunca se habría puesto las populares zapatillas altas, pero, de hecho, las usó. Vestía de forma más informal antes de ser una figura pública. A veces prefería los pantalones deportivos. Morena natural, se dejaba secar el pelo al aire en el metro, lo que le daba un aspecto despeinado. Una amiga la describió como "más bien una marimacha".

"La persona más bella"

Getty Images John F. Kennedy y Carolyn Bessette fueron una pareja icónica de los años 90, admirada por su aura de refinamiento aparentemente natural.

Carolyn, o CBK, como se la conoció posteriormente, nació en 1966 en White Plains, Nueva York, y se crio en Greenwich, Connecticut. En 1983, fue elegida "La Persona Más Bella" en su anuario del instituto. En la Universidad de Boston, fue la estrella del calendario universitario en 1988. Tras graduarse, consiguió un trabajo como asistente de ventas en Calvin Klein en Boston y finalmente se mudó a Nueva York, donde se convirtió en la publicista principal de la marca y amiga del propio diseñador.

Según amigos citados en la biografía de JFK Jr. escrita por McNeil, era divertida y peculiar. Y no le faltaba atención masculina. Es de conocimiento público, atestiguado por diversas fuentes, que salió con la futura estrella del hockey sobre hielo John Cullen, con Alessandro Benetton, de la firma de moda italiana, y con el modelo de ropa interior de Calvin Klein, Michael Bergin, quien luego protagonizaría la serie Baywatch.

No se sabe con certeza cómo conoció a John a principios de 1994. ¿Se cruzaron corriendo en Central Park? ¿Los presentó su amiga en común, Kelly Klein, la esposa de Calvin? O, según otra versión, ¿se conocieron por casualidad en la sala VIP de Calvin Klein, mientras John aún vivía con la actriz Daryl Hannah? Sea como fuere, la relación floreció, y en la primavera de 1995 Carolyn se mudó al loft de John en Manhattan; el 4 de julio de ese año, se comprometieron.

Y en cuanto el romance se hizo público, ella se convirtió en el centro de atención mediática, en la mira de los paparazzi. John había estado en el ojo público desde su infancia. La breve presidencia de su padre se conoció posteriormente en términos mitológicos como "Camelot", y el propio John fue apodado el "Príncipe de América". Todos recordaban al adorable niño en su tercer cumpleaños, que coincidió con el funeral del presidente, saludando al ataúd de su padre. De adulto, la prensa sensacionalista seguía cada uno de sus movimientos.

Cuando reprobó el examen de abogado del estado de Nueva York por segunda vez, el titular del New York Daily News decía: "El galán reprueba... otra vez". Fue duro, pero él estaba acostumbrado a la atención. Carolyn, no.

JFK Jr. a veces dejaba que les tomaran un par de fotos para que lo dejaran en paz, pero Carolyn no quería seguirles el juego a los fotógrafos. Cuanto más se alejaba de los paparazzi, más decididos estaban ellos a conseguir esas fotos.

Getty Images La pareja fue fotografiada frecuentemente por los paparazzi cuando estaban de paseo por Manhattan.

"Angustia personal"

¿Cultivaba ella deliberadamente un aura de misterio? Los críticos la calificaron de distante reina de hielo. Sus defensores insistieron en que simplemente era una introvertida tímida que luchaba con la fama.

Kumar Nair, quien también fue consultor de la nueva serie, afirma que ninguna de las dos cosas es cierta. "Creo que estas etiquetas eran las que enfrentó en vida, y le causaron angustia personal cuando las encontró en los periódicos", declara a la BBC.

"Como alguien que trabaja en relaciones públicas, ella conocía íntimamente la maquinaria de la fama, pero ser el blanco de esa misma maquinaria probablemente fue un cambio de vida extraordinario y desconcertante para ella".

Liz McNeil dice: "Las amigas que entrevistamos para nuestro libro, incluyendo a Rosemarie Terenzio, mi coautora, hablaron de lo cálida y generosa que era. Rosemarie tiene historias fantásticas sobre cómo visitaba el apartamento de Carolyn cada vez que tenía una cita, y Carolyn le preparaba ropa y a menudo le regalaba algo de su armario. Me encanta lo que dijo Rose: 'Tenía una forma de hacerte sentir como Cenicienta'. Y era una protectora feroz de las personas que amaba".

"En cuanto a la fama, no estoy segura de que nada la hubiera preparado para ese nivel de escrutinio. John estaba acostumbrado. Había crecido rodeado de reporteros, fotógrafos y, más tarde, paparazzi. Sus amigos ahora dicen que fue un defecto suyo. Que no le brindó el apoyo emocional que necesitaba o que no supo cómo ayudarla".

Una relación tormentosa

FX La relación apasionada y turbulenta de la pareja se retrata en una nueva serie de televisión.

Sin duda, la presión que conlleva estar en el ojo público contribuyó a la naturaleza tormentosa de su relación con John. En febrero de 1996, fueron filmados discutiendo en Washington Square Park y, aparentemente, John le arrancó el anillo de compromiso del dedo a Carolyn. Según el propio Bergin y los colaboradores del libro JFK Jr., ella seguía viendo ocasionalmente a Michael Bergin. Y según el libro, John también podría haber tenido relaciones con otras personas.

De cualquier forma, se casaron el sábado 12 de septiembre de 1996 en la Primera Iglesia Bautista Africana de Cumberland Island, Georgia. Carolyn lució un vestido de seda con corte al bies de Narciso Rodríguez. Por una vez, habían conseguido escabullirse de los medios. La pareja pasó dos semanas de luna de miel en Turquía, pero los fotógrafos los encontraron allí. En su primer domingo por la mañana de regreso a Nueva York, John pidió a los fotógrafos reunidos frente a su edificio que fueran considerados con su nueva esposa. Su petición tuvo poco efecto. Eran la pareja de moda y los editores de fotos no se cansaban de verlos.

"Desde afuera, parecía que, una vez que se casó con John, la vida de Carolyn desapareció", dice Sasha Chermayeff, amiga de John, en el libro de McNeil. "Es una chica fabulosa... pero su identidad cambió por completo. Pasó de ser la chica más popular de su círculo, pero no famosa, a ser completamente famosa y estar sujeta a los caprichos e insultos de la prensa sensacionalista".

Las comparaciones entre Carolyn y la princesa Diana eran inevitables. "Ambas se casaron con hombres muy acostumbrados a la vida bajo los focos, y ninguna podía prever ni empatizar con la magnitud del estatus público de su pareja", afirma Kumar Nair.

"Diana era una figura pública y se esperaba que actuara como tal. La búsqueda incesante de su imagen era invasiva, sobre todo en sus momentos libres. La misma dinámica le ocurría a Carolyn. Los fotógrafos se portaban bien cuando John estaba presente, pero la incitaban a reaccionar, por todos los medios, cuando estaba sola". Y, por supuesto, tenían algo más en común. Ambas murieron trágicamente jóvenes.

"La maldición de los Kennedy"

Getty Images

El 16 de julio de 1999, John, Carolyn y Lauren, la hermana mayor de Carolyn, murieron cuando el avión que pilotaba John, un piloto entusiasta, se estrelló frente a la costa de Martha's Vineyard. La legendaria "maldición de los Kennedy" había vuelto a golpear. La tragedia parecía atormentar a la familia y a quienes se relacionaban con ellos.

John F. Kennedy y su hermano menor, Robert F. Kennedy, fueron asesinados. El hermano mediano, Ted Kennedy, ebrio, condujo su coche a un estanque y se salvó, pero su joven pasajera, Mary-Jo Kophechne, se ahogó.

Podría decirse que la fama de Carolyn Bessette-Kennedy ha eclipsado la de su esposo. ¿Por qué perdura? Liz McNeil ofrece algunas teorías. "Nunca dio una entrevista. Así que quizás las imágenes cobraron más fuerza con el tiempo. Instagram la descubrió hace años y parece que existen innumerables cuentas, lo que ha creado un público completamente nuevo de personas que quizá no vivían cuando ella. Sigue siendo elegante, misteriosa y atractiva", dice.

Además, el mundo es un lugar diferente ahora. Los periódicos y las revistas tienen menos influencia. El aura de "misterio" puede ser una moneda devaluada. "Y las circunstancias en torno a quién era John y quién era Carolyn, nunca volverán. Los 90, antes de los celulares, antes de las redes sociales y el iPhone, todo antes del 11 de septiembre...", agrega McNeil.

"Y siempre queda la pregunta de '¿Qué hubiera pasado si...?' con ambos".