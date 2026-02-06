EN VIVO
Carlos Vives hizo rápido paseo por Costa Rica y estrenó ‘Te dedico’ desde la playa

El artista colombiano visitó el país por pocos días, compartió imágenes en redes sociales y todo indica que su nueva canción fue grabada en territorio nacional. ¡Vea aquí el video!

Por Mariana Valladares 6 de febrero de 2026, 9:18 AM

El cantante colombiano Carlos Vives regresó, una vez más, a Costa Rica y aprovechó su estadía para compartir avances de su nueva música, incluido el estreno de su canción Te dedico, cuyo video musical todo apunta a que fue grabado en territorio nacional.

El propio artista confirmó su presencia a través de redes sociales. En varias historias de Instagram se le observó disfrutando de una playa junto a su esposa, Claudia Elena Vásquez, quien publicó una imagen acompañada del mensaje del cantante: “Siempre volvemos donde está el sol”.

En otro video, Vives mostró un atardecer en una playa costarricense con su tema Te dedico de fondo, y escribió: “Te dedico este atardecer desde las playas de Costa Rica”.


Según la Dirección General de Migración y Extranjería, el artista ingresó al país el pasado 2 de febrero y salió este viernes 6 de febrero.

Durante su visita, Vives también compartió declaraciones sobre su nuevo proyecto musical, al que describió como su último disco. 

“Hoy empezamos a conocer las canciones de nuestro nuevo álbum. Hoy estoy en Costa Rica viendo también cómo muere el sol. Es como un disco que empieza a guardarse en el mar. Con este atardecer te dedico todas las aves y las olas, el sol cuando apenas se asoma y con sus rayos nos comienzan a saludar. Los quiero”, expresó el artista.

Te dedico se estrenó oficialmente el 5 de febrero por la tarde, y las imágenes compartidas por el cantante refuerzan la versión de que el videoclip fue grabado en playas costarricenses, convirtiendo al país nuevamente en escenario de una producción internacional.

